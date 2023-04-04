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化療癒情傷（三）

子筑
趙梅英／圖
趙梅英／圖

我通知她，次日不能去接她了！做了四次化療，體力一次不如一次，竟弄到化療要延期。

第二個星期再去驗血，雖然仍不夠標準，但情況已有改善，醫生放行，終於把第五次化療做完了。

之接到她的電話，原來她也接到醫生通知，紅、白血球過低，化療延後一周。我們又在同一天做化療。說來也巧，我排在中午十二點十分，她排在十二點半。我們體力都越來越差，不想再自己開車去做，約好了我先生送我們去、她先生下班時接我們回家。就這樣，我們見到了彼此的先生。

化療結束後，護士們都來恭喜我畢業了，我終於順利做完了六次化療。我到外面等她，二十分鐘後，她也做完了第四次化療。

我們的治療方式是先化療，再動手術。兩星期後，我做了斷層掃描，醫生看影像認為癌細胞已都殺光了，化療相當成功。但為了根治，我仍需要動手術。八月疫情轉緩，城裡是半解封狀態，佩姬將做第五次化療，我也快要開刀了。在她做化療的前一天，我們相約喝咖啡，她跟我講了她的故事。

十六年前，她正是女人四十一枝花，工作的關係到蘇州出差。早上開完會，廠商招待她與公司派駐蘇州的工程師遊覽獅子園。買票時，廠商與工程師並肩站在前面，一面聊天，一面打開皮夾取錢買票。廠商抽出大鈔，正要遞出，忽然吹來一陣怪風，把鈔票吹走。站在後面的她伸手去抓鈔票，沒有抓住，鈔票往前飛落地上，她急急追上去撿。後面一位男士見狀，一個箭步躍前，撿起鈔票交給她。廠商與工程師走上前來道謝，就這樣四人結伴同遊。

正是江南四月天，獅子園裡滿園春色。花架上的紫藤花一串串垂在春風裡，牡丹、芍藥含苞待放，桃紅李白一片花海。廠商與工程師走得快，見她一路賞花，為了等她，便走入一座涼亭坐在那聊天。那人好心走過來跟她搭訕，見她正在欣賞一株紫丁香，遂問：「你喜歡紫丁香啊！」

「紫色小花很可愛，而且真的很香欸！」佩姬順口答。

正說之間，忽然飄來幾絲杏花雨，那人忽吟起「青鳥不傳雲外信，丁香空結雨中愁」。

「這是南唐中主的詞，我也很喜歡這首詞。」

雨漸漸下大了，佩姬與他一起跑到涼亭中躲雨。四人聊天交換名片，那人姓耿，是矽谷知名公司的副總，到蘇州來開會，自己一時興起，趁空出來走走。他學富五車，出口成章，言語幽默，大家相談甚歡。他對佩姬的廠商也很有興趣，約了時間去參觀。雨停了，他請佩姬三人去隔壁的喫茶小站喝茶、吃點心，他為人豪爽，出手闊綽，大家對他都很有好感。晚上因各有飯局，便分道而別。

回到矽谷，佩姬公務、家務兩頭忙，早把那人忘了。不想一日公司接了新客戶，指明要她負責。她跟工程部、採購部一起到會議室去開會，才發現新客戶竟是他。意外重逢，真難得他有心按照佩姬跟他交換的名片，找到了她的公司，並開始兩家的合作計畫。

佩姬工作努力、腦筋靈活，很受上司器重。她負責的企劃案，一般說來進行得都頗為順利。這樁新案子由於他的力保，工作起來更是順手。他位高權重，與佩姬直接接觸的機會不多，大小事多半由手下的經理負責。耿總公司經營不錯，曾經兩度邀請佩姬的工作團隊去參加他們公司的聖誕派對。他的妻子姿色中等，但一身名牌，打扮得雍容華貴，兩個女兒也穿得光鮮亮麗，猶如兩位小公主。2008年遇上金融海嘯，高科技公司家家賠錢，他的公司營運也有虧損，再沒開過聖誕派對。直到2011年後，矽谷的經濟才又慢慢復甦。

也是合該有事，矽谷經濟好轉後，佩姬與他公司的合作重又頻繁。某個星期三下午，他到佩姬公司開會，正巧當晚佩姬的部門歡送一位退休經理，晚上有餐會。佩姬老闆順口邀他參加，他很爽快答應了。他是佩姬的客戶，晚宴時當然坐在佩姬旁邊。

正值暑假，他太太帶著兩個女兒去歐洲旅行，所以才有空參加佩姬部門的晚宴。佩姬的先生在深圳出差，兒子、女兒分別參加夏令營，也是難得空閒。沒想到次日他就打電話，邀佩姬周六去他家吃午飯，他親自下廚做牛肉麵。兩人認識七年，算是老朋友了，佩姬一方面認為他是正人君子，二方面也好奇堂堂上市公司的副總，真會做牛肉麵嗎？便大方赴約。

他家住在城西的半山上，離佩姬家大約二十分鐘車程。他的豪宅佔了整個山頭，前院廣植奇花異草，吸引得彩蝶翩翩。山邊還挖有荷花池，池中荷花盛開，池畔建有涼亭一座。環境清幽，勝似世外桃源。（三）

矽谷 手術 癌細胞

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