找了一家還算幽靜的甜點店落坐後，女人的臉色逐漸柔和。開門見山，嗲嗲的聲音很好聽：「你知道我是誰的，盈盈。你爸爸不知道我來找你，你也不要告訴他！」

周盈盈不知女人葫蘆裡賣的什麼藥，也不知自己點頭好，還是搖頭好。女人似乎並不需要答案：「上次太奶奶壽宴我們去，你爸也是不知道的。回來他罵慘我了，還差點動手打我。」女人邊說，邊揮動了一下手臂，差點橫掃到周盈盈臉上。

周盈盈嚇了一跳，被女人的手勢，也因為女人的話。她有些不相信她文質彬彬的爸爸會打人，爸爸是粗口都不說的，一直以來被人稱為「儒商」。

「我那天帶你弟弟過去，純粹是為了讓太奶奶開心，沒想到你媽會發病。你媽媽生病應該是太操勞了！你要好好勸勸你媽媽，多休息，不要太操心了！」女人彷彿在演不在乎觀眾的獨角戲。

「我媽過完元宵節 ，就跟我一道回美國。」周盈盈撇了一下嘴巴，孩子氣地說，「不要你操心！」

「我哪裡有資格操心你們的事情啊！」女人冒出這句話時，幽幽的口氣和嗲嗲的聲音不太符合，卻讓人不由自主心疼，「我跟你爸爸在一起，就知道他有老婆、孩子，我不能見光的。所有人都可以帶男朋友見家長，我卻連生孩子在醫院時，都只有保母陪著。」

女人的兩行清淚配合地順勢流下，周盈盈嚇得不知所措。女人看苦肉計生效，快馬加鞭：「你們是好好的一家人，我對天發誓，我從來沒有想過拆散你們的。我想你媽媽對我可能有誤解，所以賭氣說要去美國！」

「你知道就好！」周盈盈的思緒被女人牽著走，她自己一點沒有意識到。（八）