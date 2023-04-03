我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

盈盈半水間（八）

夏嫿

找了一家還算幽靜的甜點店落坐後，女人的臉色逐漸柔和。開門見山，嗲嗲的聲音很好聽：「你知道我是誰的，盈盈。你爸爸不知道我來找你，你也不要告訴他！」

周盈盈不知女人葫蘆裡賣的什麼藥，也不知自己點頭好，還是搖頭好。女人似乎並不需要答案：「上次太奶奶壽宴我們去，你爸也是不知道的。回來他罵慘我了，還差點動手打我。」女人邊說，邊揮動了一下手臂，差點橫掃到周盈盈臉上。

周盈盈嚇了一跳，被女人的手勢，也因為女人的話。她有些不相信她文質彬彬的爸爸會打人，爸爸是粗口都不說的，一直以來被人稱為「儒商」。

「我那天帶你弟弟過去，純粹是為了讓太奶奶開心，沒想到你媽會發病。你媽媽生病應該是太操勞了！你要好好勸勸你媽媽，多休息，不要太操心了！」女人彷彿在演不在乎觀眾的獨角戲。

「我媽過完元宵節，就跟我一道回美國。」周盈盈撇了一下嘴巴，孩子氣地說，「不要你操心！」

「我哪裡有資格操心你們的事情啊！」女人冒出這句話時，幽幽的口氣和嗲嗲的聲音不太符合，卻讓人不由自主心疼，「我跟你爸爸在一起，就知道他有老婆、孩子，我不能見光的。所有人都可以帶男朋友見家長，我卻連生孩子在醫院時，都只有保母陪著。」

女人的兩行清淚配合地順勢流下，周盈盈嚇得不知所措。女人看苦肉計生效，快馬加鞭：「你們是好好的一家人，我對天發誓，我從來沒有想過拆散你們的。我想你媽媽對我可能有誤解，所以賭氣說要去美國！」

「你知道就好！」周盈盈的思緒被女人牽著走，她自己一點沒有意識到。（八）

元宵節

上一則

不敵癌症病魔 日本音樂大師坂本龍一病逝

下一則

凌晨驚鴻

延伸閱讀

盈盈半水間（三）

盈盈半水間（三）
上海28歲教練娶50歲富婆 獲贈房+保時捷 「我們是真愛」

上海28歲教練娶50歲富婆 獲贈房+保時捷 「我們是真愛」
盈盈半水間（二）

盈盈半水間（二）
拎著一瓶酒

拎著一瓶酒

熱門新聞

坂本龍一曾到台灣宣傳。圖／威視提供

不敵癌症病魔 日本音樂大師坂本龍一病逝

2023-04-02 09:08
黛安∕圖

真心換絕情（上）

2023-03-27 02:02
黛安∕圖

真心換絕情（下）

2023-03-28 02:02
作家張良澤在台南歸仁港墘農場參加催生台灣文學國家園區設立活動。(記者修瑞瑩／攝影)

台灣人太愛吃？作家張良澤：台灣不能只有吃像豬一樣

2023-03-28 07:00

想逃離過去的悲劇

2023-03-30 02:01

回憶美好卻讓人悲傷

2023-03-26 02:00

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用