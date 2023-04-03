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巧佳的麻煩事（一七）

鶴望藍

本來巧佳一定不會吐露客戶的隱私，閉口不談她和客戶之間的事。可是一直以來憋了一肚子氣，不吐不快。

其實，巧佳這麼多年的買賣之中，每一樁都是不同的人、不同的故事，沒有重複的。每買賣一幢房子，就看清一次人性。有人溫厚大度，就有人小肚雞腸；有人聰明爽快，就有人狐疑多慮；有人謙遜低調，就有人囂張跋扈；有人溫文爾雅，就有人土豪風格，人生百態盡在其中。

想起一句老話：不要和你的朋友合夥做生意。太通透了！不需要合夥做生意，只要有錢財來往的交易都一樣。海倫沒有成為巧佳的客戶之前，她們還可以做朋友。現如今怕是回不去了，房子買完了，朋友也做不成了。她們之間的君子之交是那麼不堪一擊，僅有的情誼早就被消耗殆盡！

接下來的幾天，巧佳每晚回到房間，都要為海倫的合同議價。因為是書面議價，雙方都要網上簽字，海倫的老公在中國時區上班，簽起字來頗費周章。海倫和賣家還螞蟻挪步，一個瘋狂砍價、一個奉陪到底，一點一點往中間靠，就看誰先失去耐性，雙方相持不下。

巧佳從來沒有為了議價，來來回回的文書簽了這麼多回合，這次真是破了紀錄。

拿到賣方回價一百七十二萬元的那個晚上，已是星期四，雙方的差價就兩萬元。海倫在電話那頭很生氣地叫嚷開來：「怎麼他們還一直要漲價！快兩百萬的房子就差這兩萬都不肯鬆口。」她說得理直氣壯，巧佳卻很不以為然。

是呀，兩百萬的房子還差這兩萬元嗎？怎麼你就不爽快答應了呢？說得像是人家理虧似的。她海倫可以狠狠砍價，人家就該乖乖認了。（一七）

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