說得激動，她被自己的口水嗆到，劇烈地咳嗽。

「妳在說什麼？」杜子安拍著她的後背，「不急、不急，慢慢說、慢慢說。」

這時忽然聽到有人輕敲臥房門的聲音，「我可以進來嗎？」

「進來吧，曉玲醒了。」杜子安回過頭來說。

屠志明進來，說：「我好像聽到曉玲講話的聲音。」

屠曉玲望著堂哥， 淚水像珍珠般一串串流到枕上，「謝謝你，謝謝你把子安找回來！」

屠志明困惑地望著杜子安，不知道該說什麼。

杜子安忽然明白了，說：「曉玲從前天晚上說不舒服，要早點休息，睡下沒多久就發燒了，一路沉沉地睡著。這一睡，可睡了一夜又一天。昨天有時還聽到她模模糊糊的囈語，說什麼找回來的，我始終摸不清楚。現在想來，原來曉玲是在找我啊？」杜子安再度捏捏屠曉玲的手，愛憐地說：「我一直都在呀！」

這會兒輪到屠曉玲糊塗了，激動地問：「你從來就沒有離開過嗎？那離婚字條是怎麼回事？你又跑到哪裡去了？還有、還有，你的健檢報告呢？醫生說讓你回去複診的信呢？」

「什麼離婚字條？」杜子安搔搔頭，完全摸不著頭緒，「這次健檢好得很啊，完全正常啊。」

屠曉玲狐疑地盯著杜子安，「是嗎？你不是白血球超高，紅血球、血小板太低？」說著，大把眼淚落下來。

「你到底做了什麼樣的夢？聽起來怪可怕的！」杜子安不安地問。

「我問志明，」屠曉玲問堂哥：「我們兩個不是還上子安的電腦，看健檢報告嗎？」

「沒有啊，」屠志明說：「今天一大早，子安打電話給我，讓我和慧英過來，說妳燒了一整個晚上，商量著要不要把妳送到醫院去。」（一一）