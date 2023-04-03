趙梅英／圖

化療結束，我告訴護士，她第一次做化療需要幫助，我想過去跟她說幾句話。我走到她的小間，在一旁的椅子上坐下。

「感覺還好吧！」我問。

「還好！」

「你得的是什麼癌？」

「乳癌二期。」

我聽了鬆了口氣。對她說：「我也是乳癌二期，放寬心。以現在的醫學技術，乳癌二期沒有治不好的。」

她問我化療後的反應。我告訴她這兩天盡量大吃大喝，一定要吃得營養。雞蛋、牛奶、各色魚肉，能吃就吃，養足體力對抗藥物的反應。後天回醫院打了白血球針之後，會更不舒服，如果難受吃不下東西，就盡量躺在床上當睡美人。一個多星期後，會慢慢恢復正常，吃得下東西時盡量補充營養，好好調養才能對抗下一次化療，又問她有沒有人照顧。

「我八十二歲的老母，特地從洛杉磯過來照顧我。」說到母親，她哽咽起來。

「姊姊，留個電話給我好嗎？我有問題，可以打電話給你嗎？」於是我們互留了電話。

當天晚上，真的接到了她的電話。她叫佩姬，遇到我好似溺水人抓住了救命稻草。同是癌症病患，她好奇我為什麼這麼篤定。當然，年紀比她大，見多識廣是主要原因。另外得力於我的好友，她十年前得了腸癌四期，居然抗癌成功，至今活得好好的。她以過來人的經驗，指導我做準備工作，譬如預先做好一個星期的飯菜。她並發動朋友群在我做化療當天，輪流幫我送餐，讓我化療回到家立刻能飽餐一頓。化療間隔三星期做一次，一個多星期後體能漸漸恢復，又能為下一次化療做準備。

我叮嚀佩姬過兩天回醫院打白血球針時，一定得有人接送。那時藥效已發作，走路都成問題，更遑論開車了。

她是在年初做例行健康檢查時，發現乳房有硬塊。二月照X光發現三個小腫瘤，三月初照斷層掃瞄發現不妙。數日後新冠疫情 爆發，醫院暫時停診，拖到四月才做切片，確診是乳癌二到三期之間。我安慰她人吃五穀雜糧，沒有不生病的。像我們這樣發現得早，算是幸運的。

我們確實幸運，都在三月封城前發現罹癌。每思及此，不免捏一把冷汗。如果我去年一時偷懶沒去做體檢、如果不是封城前醫生已幫我擬好治療計畫，很可能不知不覺間，二期就拖成了四期。她比我更加驚險，如果不是年初就發現問題，今年三月後醫院不接受新病人，這一拖真不知會拖成什麼狀況。

我照例在化療前一天早上，到診所驗血。走到門口，迎面見一女子戴著口罩 走出來，看到我驚喜叫道：「姊姊。」是她，真巧，她剛抽完血。

「你也住附近嗎？」我問。她點了點頭。

還沒空跟她多說話，護士出來唱了我的名字。抽完血出來，竟見她在門口等我。我們一起走出診所，互相詢問明天化療的時間，我是早上九點十分、她是九點半。我正要跟她說明天化療室見，沒想到她卻問我：「姊姊，要不要去喝杯咖啡 ！」

街轉角就有家情調非常好的咖啡店，疫情之中，咖啡店不能內用，在室外按照社交距離設了幾張雅座。近午時分，喝咖啡的人不多，我們找了張桌子坐下。她今天穿了件短袖圓領墨綠鑲邊的白底印花連身裙，六月初艷陽高照，非常暖和，她這樣的穿著優雅大方，又不失清爽。

她取下口罩喝咖啡，我發現她雖是五十開外的人，但保養得宜，皮膚光潔細嫩，五官分明，挺直的鼻樑、性感的嘴唇，真是十足的美人胎子。

我們聊家庭、聊工作，知道她有一兒一女。女兒大學畢業三年了，有很好的工作，兒子念大四，夫妻倆都還在上班。因為疫情又罹癌，公司允許她請重大傷病長假。

我比她大十歲，先生與我都於去年退休，沒想到一退休就發現罹癌！好處是不必再為工作煩惱，可以專心治病。我的大女兒已結婚，小女兒因為疫情在家上班。喝完咖啡，我們互道明天化療室見。

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再度走進化療室，我又選了靠窗的座位。護士準備就緒，正要拉上布簾，我看到她進來了。布簾拉上，護士將針頭刺入我的注射埠，又開始了今天的化療。

不久聽到護士在隔壁布簾中窸窸窣窣地忙碌。護士例行核對姓名、生日。我聽到簾中答道「佩姬方」，知道她就在隔壁。

我們約好下次做化療前，再一起驗血、一起喝咖啡。由於我倆的化療時間只隔二十分鐘，我說既然住得不遠，我可以開車帶她一起去。沒想到當天下午我接到醫生電話，說我的紅、白血球數太低，化療要延後一周，我需要好好調養，提高紅、白血球的數目。難怪我近日特別愛睏，在沙發上隨便一躺就睡著了。（二）