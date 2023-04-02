照片裡的女人還散發出母性自然的光輝，感覺很親切。可是那個女人在太奶奶壽宴上的突然襲擊，讓周盈盈開始驚慌失措。她才知道媽媽的擔憂不是多此一舉，那個女人真的可能會鳩占鵲巢，趕走她們母女。

可即便如此，周盈盈也沒有什麼好辦法。她不屬於刁蠻任性的類型，自然也不會撒潑的功夫。

媽媽提了一句要跟她回美國，在病床上開始訂機票、網購箱子之類的用品，一副馬上就要出遠門的樣子。周盈盈接受不了這突變的劇情，難道她們從此遠走他鄉，不再回來？

周媽已經去過好幾次美國，但都是短時間的購物和遊玩。每次不是坐遊輪兜了一圈世界名勝 ，就是買了一堆各類名牌。

那種日子是飯後精緻的甜點，不僅美輪美奐，而且美味得讓人意猶未盡。可如果說真實的美國生活是頓頓茶水泡飯，甜點只是偶爾出現、偶爾讓人驚艷，不曉得多少人會選擇這個套餐？媽媽這樣醉心於大陸燈紅酒綠的人，怎麼可能習慣美國的生活，難道讓她坐著有老鼠出沒的地鐵 ，去法拉盛 中國城買菜找人聊天嗎？

周盈盈腦袋一團漿糊的時候，卻遇上更意料之外的事。那天她剛拎著媽媽的剩飯走進醫院停車場，就發現那女人正站在她的車邊……

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意外的開始總有不意外的結局，不意外的開始才會有意外的結局。周盈盈心裡七上八下地跟著女人走，盤算著女人會拿她怎樣。不過女人對她的態度是那種恭敬有加的，這好像和輩分不太相符。

「你找我也沒有用啊！」周盈盈暗自小聲嘀咕。

女人卻不管這些，態度恭恭敬敬，口氣卻是命令：「我要和你談一下！」（七）