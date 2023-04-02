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巧佳的麻煩事（一六）

鶴望藍

一夜沒睡好，迷迷糊糊就天亮了。巧佳起來，看見海倫夫婦都網簽了合同。西岸時間還沒天亮呢，巧佳現在聯繫不上海倫，先上岸遊玩再說，反正這個合同只是個候補，不著急。

這天回到船上挺早的。朋友們都回到房間休整，洗掉身上海水的鹹味和沙灘上沾的沙子，就等著晚上美美地大餐一頓。準備去餐廳前，巧佳給海倫電話，想說收到你們網簽好的合同了，我這就遞給賣方經紀人。

話還沒說完，海倫卻喊停，她說：「那個合同先不管了。我想買一百八十萬那個房子。你給我寫合同吧。」

巧佳一愣，沒有因為海倫終於轉回來這個帶風景的房子而欣慰，反要按捺怒火，理性地問：「你是說我們不遞交候補合同了，改買山頂風景的那個房子？那麼合同價格是不是寫一百八十萬？」

「不，我們出一百五十萬，你去問問他們願不願意。」

如今海倫說什麼，巧佳都不會驚訝，依然平靜地說：「不要問來問去了。對方要看見的是白紙黑字。他們要不同意，也會書面回覆。」人家不是口頭答應了你一百八十萬嗎？是你又改價錢，誰還敢相信你在那裡講來講去呀。

「還有，叫她留下客廳裡的家具。」

「你都有拍照對不對？那請你把要的家具列個清單，我好寫進合同裡。」巧佳不動聲色地讓海倫自己忙碌起來，總比焦頭爛額地應付她要好。「我現在和朋友出去吃飯，回來給你做合同。」

「哦、哦，好的。打攪啦，好好享用晚餐！」海倫嘴上還是說得很客氣得體。

這一頓飯成了巧佳的吐槽大會。（一六）

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