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夢醒情更深（一○）

楊秋生

漫長的路，要從哪兒開始呢？

她想起小女兒最近跟她通電話，一直大談氣炸鍋有多好用，說現在網路上大家都在談氣炸鍋如何如何，不但好用，做出的菜又好吃。看來應該先去買一個氣炸鍋回來，再來研究食譜。還要再買一個掃地機器人，這樣子安就不用吸地毯了。還要問志明會不會用智慧洗衣機，教教她。現在知道了電腦密碼，還有筆記本，家裡的財務管理應該也可以接手……學會這些，子安就可以輕鬆很多。想著、想著，濃濃睡意鋪天蓋地而來，屠曉玲拚命撐著，模糊不清的聲音重複地說著：「把子安找回來、把子安找回來……」

屠曉玲似乎隱隱約約聽到遠處有人輕輕講話的聲音，她分不清是真是幻。聲音慢慢清晰起來，窸窸窣窣像有兩個人在廚房忙著，還不時交換意見。屠曉玲睜開眼，一雙澄澈清亮、充滿憂慮的眼睛正看著她。

屠曉玲嚇了一跳，「子安？」她軟弱地、小心翼翼地問。

「妳醒啦，啊，妳終於醒了。」杜子安眼睛濕潤地像要湧出淚水來，「我在、我在。」

怎麼回事？屠曉玲問道：「我不是在做夢吧？」

短短半天經過真實與夢境交錯的折騰，此時屠曉玲完全分不清楚，是不是又進入另一場夢境。她細細端詳杜子安的臉，如此真實！屠曉玲忍不住輕聲問：「你還要跟我離婚嗎？」說著眼前一片模糊，雙手忍不住直往臉上抹淚。

「離婚？」杜子安扒開她的手，緊緊地捏著，疑惑地看著她，「妳是不是做了什麼夢？」

屠曉玲沒有回答，焦急地說：「不要擔心你的病，也不要擔心會拖累我，我會一直陪著你的。以後我會分攤很多家事，以前都是你照顧我，現在輪到我照顧你。」（一○）

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