記得有次和同學聚會聊天，許久未聯繫的同學還很震驚周盈盈父母沒有離婚，說：「我認識有錢同學的父母都離婚了，你父母大約情比金堅。」

周盈盈從來沒有覺得父母感情好。爸爸在家裡總是一副置身事外的樣子，媽媽全心全意得有些用力過猛。她也不只一次聽說過，媽媽當年英勇逼嫁的故事。雖然她是這個故事的幸運產物，可她卻並不以此自豪。思想日漸成熟和豐富的周盈盈，對這個故事的態度，根本就是鏟平式的否定。酒後亂性、以孩子逼嫁都不可思議，還有婚後如履薄冰地過日子，難道不是在受監獄 的酷刑，為何媽媽還要死守？

不過周盈盈從不過問，她的天性裡沒有那麼多想知道。這個家裡，她一直都是接受者，接受各類強勢人物，爺爺奶奶、爸爸媽媽的各種強勢引導，然後在這些夾縫的中間成長。

爸爸外面有女人和孩子，她接受得挺坦然，媽媽的那些暢想因為沒發生，讓她覺得可以不用過於操心。媽媽這一摔之後，周盈盈覺得媽媽只是摔了身體，她摔的卻是心。沒有了媽媽的指導，她是喪失航線 的船隻，不知該划向何方？連頓飯怎麼安排，她都沒法子做好，更別談如何規劃人生。

對於母親一再提醒要警惕的侵入者──那個女人，起初周盈盈並不怎麼排斥。她是周家唯一見過那女人照片的。或許爸爸覺得那女人只對媽媽有威脅，對她是無所謂的，所以給看弟弟照片時，不介意翻出了他們母子的合影。

周盈盈第一感覺是這女人很漂亮，和爸爸在外形上很登對。（六）