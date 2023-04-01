巧佳的麻煩事（一五）

她果然也如預料的那樣，跟人家講好了價錢，又沒當一回事，沒有回到那說好的一百八十萬的房子上，卻偏要買買不到的房子。還有，她目前還有一個小公寓的合約。有效的合約在身，她還不能買另一個房子呀。小公寓那裡是毀約呢，還是等著過戶？事情未了，她就著急跳到買大房子這一步。巧佳可沒忘，問她：「那個小公寓呢？」

「取消吧，不買了。」海倫說得稀鬆平常，好像這事早過去了。可她從來沒提過，她跟老公商量完之後的最後決定。巧佳不問，她也不提。海倫其實也不關心這些，反正去交涉的人又不是她。至於幫她善後的巧佳要面對什麼，她才懶得知道。

「那你的五千塊錢保證金拿不回來的啦，你知道的哦。」巧佳再次確認。海倫可以不按常理出牌，巧佳卻不可以偏離職守。

「我知道。」海倫愛答不理地應著。

「那我現在去取消合同。」巧佳無心再糾纏下去，放下電話忙正事。

郵輪 上的時間比西岸差了三個小時，現在已是夜深了。巧佳了解海倫得理不饒人的脾氣，如果她沒把整套合同做出來，海倫一定不會善罷干休的。所以再晚她也把合同準備好，發過去讓海倫和她老公網簽。現在他們三個人在三個時區，要簽好一個合同，更是費時間。明知道這是無用功，可是也只有折騰一遍。

海倫在電話裡，忙不疊地說：「辛苦啦、辛苦啦！你好好玩。」

明知道海倫的客套話都很假惺惺，巧佳也懶得跟她廢話：「不客氣，我先睡啦。」明天要早起，真是耽誤不起。（一五）