阿普航空／圖

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走在喬治城街頭，隨處都可看見中世紀風格的復古建築、鵝卵石街道，以及歷史悠久的蛋糕店和酒吧。那天她午餐沒吃，買了塊蛋糕去喬治城長老會教堂，聽喬治‧路易斯‧普列茲的鋼琴演奏。她到的時候，教堂已坐滿了人。不少女人拿花來了，花都是紅色的，一束比一束鮮亮。她們等在教堂一邊，濃郁的花香瀰漫在空氣中。

鋼琴家充滿激情地演奏著，中場之後，女人們接連送了幾次花，鋼琴家似乎興味正濃。不知過了多久，凱麗聽見教堂壁爐上的鐘聲走得很響，黃昏披著迷濛的薄霧來臨了。一曲結束，張米衝她會心一笑，打開了大門，鋼琴家終於手捧鮮花，揮手致意地走了下來。

離開教堂，凱麗回家拿小提琴，來到喬治城海濱公園。賣藝做慈善，彷彿成了她神聖的職責。除了每天早上在地鐵站 的固定拉琴時間，只要一有空，她就會到喬治城各個角落拉琴。人們多麼需要音樂啊，熱情的觀眾常常把她圍成了一個圈。此時，凱麗站在海濱公園一角，附近是燈火輝煌的甘迺迪藝術中心，還有靜靜佇立的鍵橋。遊客們在她的小提琴樂曲中，手拿紅酒和啤酒，愜意地品味著音樂和美酒。

賣藝的錢多了起來，凱麗每湊足兩千美元，就捐給慈善機構。她由衷感到了內心的快樂和高尚，與張米聚餐聊起音樂時，她就滔滔不絕講著她的賣藝拉琴經歷。她說有次拉柴可夫斯基的〈聖誕節 〉，一位商人模樣的中年男人豎起大拇指，一下捐了兩百美元。

「如果你給我們的小鋼琴家伴奏，遠遠不只兩百元。」

「你別吹牛了。」

張米是上海男人，從曼哈頓音樂學院畢業後，在喬治城辦了一所鋼琴學校。有次她到他學校去，發現他午餐沒吃，鬍子拉碴地給學生上鋼琴課。她在教室門口，等了一堂課時間。他出來時說：「去參觀一下我們的學校吧！」凱麗跟著他參觀了七、八間鋼琴教室，還有一個演出廳。規模不大，但做為一個華裔移民的奮鬥史，難道不值得她思考嗎？

不知不覺進入冬天，鳥兒們茫然失措。喬治城的天氣越來越冷，早上出門需要穿羽絨服了。那天在學校食堂，凱麗忽然看見一張海報，說這周六下午兩點，在學校體育場，有校足球 隊與美國大學足球隊比賽。凱麗這才想起哈里這個不靠譜的男朋友，發現自己能夠拿得起、放得下，近些日子幾乎不再想他，也不再生他的氣了，時間果然是一帖良藥。

不過，從情感上來說，她還是希望哈里能邀請她去看足球賽。可事實上，她什麼邀請也沒收到，只好自己去買了門票。無論如何，她要為學校足球隊搖旗吶喊。

一夜大風，吹倒了不少樹木。凱麗來到大街時，喬治城已恢復了寧靜。樹一動不動，一隻烏鴉停在樹枝上，十分警覺。街上，在藍天的襯托下，滾滾白煙從煙囪裡冒出來。地鐵照常運行著，人們在她的小提琴樂曲中愉快地來回穿梭。

回家的路上，凱麗接到了張米的電話。他興奮地說：「周六晚上，我們在甘迺迪藝術中心，一起看郎朗的鋼琴演奏吧！」由於一邊接電話、一邊走路，凱麗一不小心踏進了一個水坑，褲腿濕了一半，腳下黏著一片枯葉。她甩甩腳，在心裡盤算了一下時間，覺得並不與球賽衝突，立即滿口答應。

時間如水般流淌著，人們盼望已久的足球賽終於開場了。雙方球員進場時，凱麗一眼就看見了守門員哈里。她激動地朝他揮揮手，而他目空一切，根本沒理她。球賽進行到一半時，美國大學隊稍微領先。凱麗緊張得大氣不敢喘一下，心想如果校足球隊這次又輸了，這批帥哥們抱頭痛哭的場景，一定會讓她情不自禁地笑出聲來。

後半場，踢得太精彩了。兩個隊的分數咬得很緊，到後來都平分了。凱麗緊張得不敢看那決定勝負的最後一球。她閉上眼睛，默默祈禱著。半晌，她聽到歡呼聲，睜開眼睛一看，果然是校足球隊贏了。

「太棒了。」她揮舞著小旗子，高興得跳了起來。

「凱麗，我們贏啦！」哈里一邊跑、一邊喊。

哈里那大長腿，跑得像小鹿一樣飛快。這時毛毛細雨從海角飄來，一片灰色輕柔的雲向南蔓延。瞬間，他把她一把摟進了懷裡，但她忽然推開了他。

「怎麼啦？」哈里說。

「問你自己吧！」凱麗說著，頭也不回地跑了。

她氣喘吁吁地跑回寢室，卻一不小心踢翻了大門口的一盆綠色植物。她把植物扶起來，看見站在一邊的張米。

「嘿，你怎麼來了？」

「今天下班早，給你發了短信後，直接來這裡，接你去聽郎朗的鋼琴音樂會。」張米微笑著說。

「剛才看球賽，沒看短信呢！你等一下，我上樓換身衣服。」

「好的。」

一會兒，凱麗拎著一只紅色皮包下來了。淡妝的她，看上去格外亮麗。頭髮高高地盤在頭頂，身上的淺灰薄呢大衣顯得高貴有氣派。張米盯著她的耳環，覺得她可以配一副質地更好的，但他沒把話說出來。

「走吧！」凱麗說。

他們並排走著，張米說他的車停在五號寢室樓門口的學生車位。於是，他們朝那邊走去。在通往車位的小路上，凱麗意外遇上了哈里，一時有些尷尬。

哈里見狀驚訝地問：「這是誰？」

「我的男朋友。」

「你……你……」

哈里說著，邁開了他小鹿一般的長腿，大步流星地朝前走去。他的背影在凱麗的視線裡，越來越遠，遠遠的，像一只空中飛翔的足球。（下）