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盈盈半水間（五）

夏嫿

周爸冷笑：「像我們這樣的家族企業，離婚不是一半財產的問題，是企業生死存活的問題。如果裡面有股東願意聯手，我就會無立足之地。她若將股分轉給他人，那公司以後的經營……」

女人彷彿看電視劇一般，覺得好神奇，同時自作聰明地提醒：「那就買下她所有的股權。」

周爸笑得更冷，才發現這個女人是如此平庸無知，便故弄玄虛：「你告訴我，哪一家大公司的流動資金，可以買下公司的一半身家？」

女人給周爸的笑整得全身發冷，外行的她也真給唬住：「那現在可以怎麼辦？」

周爸沒好氣地看著她：「我哪裡知道怎麼辦？你惹的事情你去收場。你不是一心想給兒子爭取什麼嗎？這下你好好表現！」

周盈盈這幾天，每天在醫院和家裡來回奔波，勞累不堪。

周媽什麼都以一句「隨便」應付，周盈盈卻得眼巴巴對著保母的提問：明天買什麼、做什麼？日常簡單問題卻成了高考試題般的難度。

周盈盈畢竟年幼，也從沒有當過家。雖然在美國顛簸近三年，一個人吃飯也是湊合，這種病人的營養套餐她真不知道如何去處理。嘗試把難題推給保母，但周媽在家裡事無巨細，都是自己拿主意的，所以雇用多年的保母是只會聽指揮行動的士兵。

周盈盈恐懼媽媽的情形要是好不起來怎麼辦？以前周媽多次描繪，那個女人出現在他們生活中的恐怖現象，周盈盈都不以為然。她的生活圈子裡大把人父母離婚，父母有婚外情的比例也非常高，大家司空見慣了。（五）

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