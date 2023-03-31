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巧佳的麻煩事（一四）

鶴望藍

巧佳直接點出重點，沒有說出來的鄙夷是：一百多萬的房子，才加個一萬，好像你的一萬特別大似的。即使違約接受議價，人家也不可能為這一萬元心動。海倫刻薄小心眼的毛病又犯啦。

「他那裡寫著接受候補合同。」海倫根本沒明白狀況，還咬文嚼字起來。

巧佳又好氣、又好笑：「寫著開放候補合同，也不能違約跳過現在簽訂的合同，跟你再簽合同呀。如果這麼不尊重合約，大家都沒有契約精神，一個房子賣給兩家，哪一個合同才算數呢？」

「那候補合同是幹麼的？」海倫不依不饒。

「那是以防萬一。萬一現在這個合同沒最後履約，他們不須浪費時間從頭再來，可以快速從後補合同中再挑一個。目前這個階段，賣方無權取消合同。但是買方在簽約後十天內，是有權以任何理由悔約的。候補、候補，你的合同只是在那候著。等那個不一定出現的萬一。」巧佳耐心解釋道。

「那我就等，候補就候補。」海倫的口氣好像這個合同篤定會被取消，她一定會後補上的。都不知道她是真沒聽懂，還是跟巧佳賭氣，但她不聽勸是肯定的。

巧佳很無語。真是被老闆不幸言中，海倫是個危險的客戶。做事沒有章法和邏輯可言，還有不擇手段的傾向。最主要還固執己見，更不會換位思考，尊重他人。她知不知道巧佳做一套合同出來，要費多少心血和時間？海倫就是吃乾抹淨。我要買，你就得給我做合同，管你會不會白做。（一四）

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