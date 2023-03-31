屠曉玲腦袋一片混亂。

我這太太是怎麼當的？我這太太是怎麼當的？屠曉玲一股怒氣衝上來，對這樣的自己既生氣又不齒，甚至可說是極度鄙視自己了。她腦門似乎一下子充血，滿臉熱氣，覺得鼻子裡呼出的氣都是熱的。

「子安會不會是生病了，才要跟我離婚？」屠曉玲問，「他是怕拖累我嗎？」

想到這裡，屠曉玲突然發現，他們的婚姻關係是如此失衡。她知道杜子安很愛她，可是，這是愛嗎？她忽然疑惑起來。

可是我該怎麼做才好？家裡所有的事好像都從沒上心過，即使現在想要為杜子安做些什麼，腦袋卻一片空白。屠曉玲絕望地意識到，自己完全經不起考驗。

「來得及嗎？來得及嗎？」屠曉玲急得問屠志明，「要重新學習的地方這麼多，我真怕我不行。」

「別急、別急，」屠志明說：「你有這個心，就來得及。不用擔心，我會叫慧英幫妳，學起來很快的，很多事情是做慣了就好了。」

屠志明把泡好的熱可可端過來，說：「喝吧，喝完舒服了，我們再一起商量怎麼先把子安找回來。」

屠曉玲想要站起來伸手去接過可可，卻站不起來，覺得身子很重，尤其是肩膀。總覺得有一隻巨大的手掌壓在她的肩膀上，連伸手都困難。

屠曉玲突然意識到，剛才擦臉的毛巾還披掛在肩膀上，她使勁用手把毛巾扯下來。

身子一下輕鬆起來，屠曉玲端過熱可可，喝了一口，真是舒服。她三兩下就把一整杯可可灌下肚。（八）