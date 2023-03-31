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我問親愛的（中）

顧艷
阿普航空／圖
阿普航空／圖

忽然她在隊伍中，看到哈里拿著兩本書，便生氣地別過頭去，假裝沒看見。但在她腦海裡，卻浮現了那天他們在波多馬克河邊，探討永恆話題的情景。她傻傻地問：「永恆是多久？」他望著河邊的沙子說：「永恆就是世界上所有的沙灘、採沙場、海底、沙漠裡的沙子，都裝在一個煮蛋計時器一樣的沙漏裡，而這個沙漏每年只能漏下一粒沙，想想吧，所花的時間就是永恆。」

「哪有這樣的比喻？」凱麗說。

「這是科學思維。」

「誰信你？」

凱麗回想到這裡，抬起頭來，看見哈里已把兩本書和借書卡，放在她面前了。她掃碼登記後，還給了他。他什麼話也沒說，拿起書轉身就走。一種被冷落的感覺，讓她心裡不爽，隨後她給哈里發短信：你為什麼不理我？

哈里沒有回信，凱麗覺得自討沒趣，好在兩小時的工作很快結束了。下班時，她捋了捋頭髮，借了一本《齊瓦哥醫生》回寢室去。寢室就在校區一棟二層樓小木屋裡，距圖書館只須步行十五分鐘。萬聖節剛過，有些路段地上還插著南瓜燈，樹上仍舊掛著白衣飄飄的妖魔鬼怪，門口還擺著殭屍等。每年的萬聖節都這樣，她早就習以為常了。

在昏暗的路燈下行走，凱麗想到了那個討錢的白皮膚胖女人。她覺得社會上需要幫助的人很多，那些無家可歸的人，在喬治城某些街頭搭著帳篷，吃喝拉撒睡全在裡頭，實在大殺風景。如果每個人都出一份力，至少讓喬治城減少一些流浪漢和無家可歸的人吧！

凱麗想來想去，想到了拉琴賣藝。倘若把賣藝所得的錢捐給慈善機構，豈不是對社會盡了自己微薄的力量？回到寢室，她拿起小提琴操練起來，這是一件自己能夠說幹就幹的事。那麼明天一早，就去街頭拉琴賣藝吧！雖然心裡有些顧慮，也有些膽怯，但她想，只要跨出第一步，後面的路就會越走越寬廣。

天濛濛亮，凱麗就醒了。她撩開窗簾，看見路邊的地上覆蓋了一層白霜。一陣風吹開了花園的門，一只紙袋在風中翻捲著。忽然她想到了地鐵站。那裡有川流不息的人流，又能擋風遮雨，絕對是拉琴賣藝的好地方。想到這些，她有些激動，穿上藍色套頭毛衣就起床了。

早餐喝了牛奶、吃了燕麥粥，凱麗看著琴譜，操練了幾首小提琴曲。特別是捷克作曲家德弗札克的〈夜曲〉，充滿了夜的靜謐氣氛和遐想的美妙情感，讓她喜歡不已。這時早上的一縷陽光，灑落在玻璃窗上閃閃發光，一切都準備妥當，她提著小提琴，拿著一只米色的木盒出門了。

走進地鐵站的當口，往右拐彎，微弱的光線透過灰濛濛的走廊，有一塊空地。凱麗在這裡停了下來，拿出小提琴，朝四周掃視一遍後，在地上擺放了木盒，開始目中無人地拉起了小提琴。

一會兒，悠揚的琴聲響徹在地鐵站的各個角落。有人駐足留步、有人朝木盒裡丟幾枚硬幣，也有人投進去幾張紙幣。拉到最後一曲，觀眾們遲遲不願離開，她被圍在人群中，聽到掌聲響起來，有一種上台演出的味道。

第一天賣藝，就這樣結束了，總共賺到一百多美元。凱麗掩隱不住自己的喜悅，給哈里發了短信，也給認識不久的張米發了短信。張米很快回短信：「太棒了，我們以後可以合作。」而哈里遲遲不回，氣得凱麗心裡罵：去你的。滾蛋。不想再見到你。

這時候的哈里，每天都和隊友們訓練足球，忙得不亦樂乎，幾乎沒時間泡吧。訓練完足球，他要做課堂作業，連論文也沒時間寫了。他心裡討厭凱麗對他們「華盛頓隊」輸球後的嘲笑，在與美國大學校隊比賽前，他不想與凱麗聯繫。因此接到凱麗的短信，他不想看，也不想回，生怕她的不良情緒，會影響到他踢球。反正這段時間，他需要獨自一個人。

對於哈里的這些想法，凱麗當然不知情。雖然她心裡懊惱生氣，但有了張米這個新朋友，又有賣藝這項慈善募款活動，整天忙忙碌碌的，也轉移了一些關注。然而冤家路窄，她去教學樓上課時，迎面與哈里撞了個滿懷。

哈里尷尬地說：「對不起。」

凱麗開門見山道：「你為什麼不理我，也不回我的短信？」

哈里說：「沒有為什麼，就是這段時間比較忙，忙完了再說吧！」哈里說完，急匆匆上課去了，凱麗望著他的背影，氣得直跺腳：「忙你個頭啊！」

哈里就是個自私自利、不靠譜的傢伙。凱麗憋著一肚子氣，想給張米發短信求溫暖，但上課鈴聲響了，寫好的短信沒有發出，下課後她就改變了主意。回到寢室，她發現合租的經濟系室友找上同系的男朋友後，基本上早出晚歸了，有時連晚上也不回來睡。公共領域的廚房、客廳、衛生間，就成了凱麗獨自享用的地方了。

此時，凱麗泡在浴缸裡，塗上了沐浴露。她一邊洗、一邊想，世界上最容易的事莫過於羞辱別人，可她從來沒有羞辱過任何人。按哈里的說法，她的笑聲也算羞辱他。這不是神經過敏，又是什麼呢？殊不知，女人的思想是玻璃做的，清澈透明，但很容易破碎。

洗完澡，凱麗穿上白色浴袍，吹乾頭髮後，又剪了腳趾甲和手指甲。後來，她在煤氣灶上煮了麵條，正準備吃，手機裡來了張米的短信：周末晚上能否一起聚餐？

由於生哈里的氣，凱麗想也沒想就回短信：好吧！（中）

地鐵站 足球 萬聖節

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