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盈盈半水間（四）

夏嫿

周爸預料周媽肯定會有爆發，卻沒有想到會以這種形式。周媽這是要以退為進，還是真的要全然抽身？他一下子揣摩不清楚，但這個時候鬧分家，絕對不是件好事情。

周家太奶奶九十大壽就差占了報紙頭條的整個版面，幾乎是他們城裡頭面人物人人皆知的事。邀請賓客之多也是他們家史無前例的，想著借太奶奶福氣，生意更上一層樓，周爸對周媽的做法大力支持。沒料到那女人的一個小動作，不曉得多少人虎視眈眈，等著看他們的笑話。

周奶奶訓斥周爸的時候，已經把這件事的利弊，誇大地分析得清清楚楚。若是周媽這個關鍵時刻要去美國，還開始正式分家產，等於他們自己分崩離析。

周爸嘆口氣：「你都四十歲的人了，怎麼還和當年一樣不懂事？」他想起早年的克林頓拉鏈門事件，驃悍的喜萊莉選擇的也是和夫君共進退。怪不得說，成功的男人身後都有一個偉大的女人。周爸心底怨老婆，委屈隱忍了半世，這個時候卻這般糊塗。

周媽的聲音依然是微弱的，她看了一眼周爸，兩行熱淚順著眼角流出，滴落在枕頭：「我就是覺得當年太不懂事了，所以現在想著糾正過來……」

有時候事情暫時得不到解決，釋放一下情緒很有利於身心。周爸簡直怒不可遏，他回去對著女人一通洩洪：「你現在滿意了嗎？我老婆要讓位！」

女人聽得好一陣激動，有鳳冠霞帔到手的眩暈。她試探著問：「是不是她要拿走一半的財產？」（四）

喜萊莉

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