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巧佳的麻煩事（一三）

鶴望藍

聽了巧佳的陳述，老闆讓巧佳留個心眼。這樣的客戶愛做出格的事，也容易得罪人。搞不好連累巧佳被人投訴，連自己的經紀牌照都在危險中。

這樣的對話讓巧佳心情沉重。

突然發生這樣的事，巧佳不可能心無旁騖地在海上度假了。為了保持與外界聯繫，巧佳上了郵輪，馬上買了昂貴的通訊服務。果然，第二天傍晚郵輪一靠岸，海倫就聯絡她。「對不起，本來不該打攪你，可是我想買那家很多酒櫃的房子。你幫我問問對方的經紀人吧。」海倫嘴上說不好意思，實際上她提出的要求就是難纏煩人。

「可是那一家已經有合同了。就是這兩天的事，你應該查得到。」巧佳知道海倫一直沒停過在網上查房子，她不可能不知道這房子的現狀。

看過的房子這麼多，巧佳之所以記得這家，就是那天看完房子，對方經紀人就聯絡她了，說手頭有一個待簽的合同，想知道巧佳的買方會不會出價，看看有沒有更好的選擇，決定要簽給誰。當時的海倫滿腦子想的都是那個帶風景的房子，早就把這家忘到九霄雲外了，擺明沒有意思。再加上貸款的問題，根本也不能買嘛，賣家自然就和別人簽約了唄。

「我知道。我就想要那家的房子，我加價一萬。」海倫還一意孤行，飛快地搶白道。說完，好像還在為自己這回不壓價反漲價的決定得意。

「你加多少錢都沒用。人家合同已簽，賣方不可能單方面違約，接受你的提議。你已經錯過了議價的時機。」（一三）

郵輪 貸款

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