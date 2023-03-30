「咦？妳來看看。」

屠曉玲湊過去看。

「妳看，這是醫生十天前寄給子安的信，妳知道這件事嗎？」屠志明聲音都變了，「看來子安情況不好啊。」

前陣子杜子安說，兩年多沒做健檢了，決定去做年度檢查，也幫屠曉玲與家庭醫生預約了時間。杜子安健檢向來指數 全在安全範圍內，這次檢查結果出來，子安什麼都沒說，屠曉玲認為大概和以前一樣都正常，也就沒追問。

「根據你的年度健檢報告，你的白血球細胞異常高，超過了三萬。同時紅血球和血小板數量都相當低，加上你提到刷牙時牙齦會出血，我建議你約個時間回診，我們討論一下下一步的檢查……」

真是青天霹靂，屠曉玲眼前一黑，幾乎要昏過去──這麼大的事，杜子安怎麼還悶著不說？

屠志明往回找健檢報告。

「真的，白血球三萬三千，紅血球、血小板都遠低於正常，這通常是慢性白血病的症狀，看起來真不妙。」

屠曉玲一陣頭暈目眩，身子不自覺顫抖起來。半張著嘴卻發不出一點聲音，心像被刀劈裂開了一般。一陣寒意從腳底板竄上來，像光著腳踩在冰上走路一樣，冰凍得雙腿都快失去了知覺。

她意識到事態的發展比她想像得還要嚴重，而且事情可能只會越來越壞。

「妳看起來怎麼這麼蒼白？」屠志明看到屠曉玲身子發顫，兩隻手抖個不停，忍不住握住她的手，「哎呀，妳的手怎麼冰得像大理石？」

屠志明到浴室拿了一條毛巾，讓曉玲擦乾臉上的汗，說：「我去幫妳泡杯熱可可。」（七）