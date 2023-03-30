我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

舊金山天氣變換不定 1天迎2場冰雹 傍晚轉晴

夢醒情更深（七）

楊秋生

「咦？妳來看看。」

屠曉玲湊過去看。

「妳看，這是醫生十天前寄給子安的信，妳知道這件事嗎？」屠志明聲音都變了，「看來子安情況不好啊。」

前陣子杜子安說，兩年多沒做健檢了，決定去做年度檢查，也幫屠曉玲與家庭醫生預約了時間。杜子安健檢向來指數全在安全範圍內，這次檢查結果出來，子安什麼都沒說，屠曉玲認為大概和以前一樣都正常，也就沒追問。

「根據你的年度健檢報告，你的白血球細胞異常高，超過了三萬。同時紅血球和血小板數量都相當低，加上你提到刷牙時牙齦會出血，我建議你約個時間回診，我們討論一下下一步的檢查……」

真是青天霹靂，屠曉玲眼前一黑，幾乎要昏過去──這麼大的事，杜子安怎麼還悶著不說？

屠志明往回找健檢報告。

「真的，白血球三萬三千，紅血球、血小板都遠低於正常，這通常是慢性白血病的症狀，看起來真不妙。」

屠曉玲一陣頭暈目眩，身子不自覺顫抖起來。半張著嘴卻發不出一點聲音，心像被刀劈裂開了一般。一陣寒意從腳底板竄上來，像光著腳踩在冰上走路一樣，冰凍得雙腿都快失去了知覺。

她意識到事態的發展比她想像得還要嚴重，而且事情可能只會越來越壞。

「妳看起來怎麼這麼蒼白？」屠志明看到屠曉玲身子發顫，兩隻手抖個不停，忍不住握住她的手，「哎呀，妳的手怎麼冰得像大理石？」

屠志明到浴室拿了一條毛巾，讓曉玲擦乾臉上的汗，說：「我去幫妳泡杯熱可可。」（七）

指數

上一則

網銷有機果醬 「果醬男孩」林韡勳闖出一片天

下一則

想逃離過去的悲劇

延伸閱讀

馬華龍醫生 專精老年科/家庭科/內科

馬華龍醫生 專精老年科/家庭科/內科
Ａ型血易中風？ 三高、抽菸更應注意

Ａ型血易中風？ 三高、抽菸更應注意
拜登「老」問題揮之不去 民調65%認為不適合連任

拜登「老」問題揮之不去 民調65%認為不適合連任
報告：青少年心理健康醫療資源 供需失衡

報告：青少年心理健康醫療資源 供需失衡

熱門新聞

清高宗（乾隆）皇帝。圖：pixabay

中國皇帝為「高風險行業」 學者盤點逾90人非正常死亡

2023-03-24 13:54
黛安∕圖

真心換絕情（上）

2023-03-27 02:02
黛安∕圖

真心換絕情（下）

2023-03-28 02:02
作家張良澤在台南歸仁港墘農場參加催生台灣文學國家園區設立活動。(記者修瑞瑩／攝影)

台灣人太愛吃？作家張良澤：台灣不能只有吃像豬一樣

2023-03-28 07:00

不敢看

2023-03-22 02:00

回憶美好卻讓人悲傷

2023-03-26 02:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦