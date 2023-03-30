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我問親愛的（上）

顧艷
阿普航空／圖
阿普航空／圖

1

凱麗的書桌上有一束紅玫瑰，插在玻璃花瓶裡，這是哈里送她的生日禮物。她和他，都是喬治城大學的博士候選人。他在歷史的隧道裡穿梭，而她枯燥地啃著語言學。他們都在波多馬克河包圍的霧谷校區，距甘迺迪藝術中心只幾分鐘車程。因此在他們生活裡，看戲、聽音樂就成了一件必不可少的事。除了看戲、聽音樂的共同嗜好，課餘時間，她喜歡看書、拉小提琴；他卻喜歡泡吧、踢足球。喬治城的各個咖啡吧、酒吧，幾乎都被他泡遍了。

他們學校每學期都有幾場足球賽，通常是校隊之間的比賽。哈里是學校足球隊守門員，在球門前守最後一道防線。每次比賽，哈里都對她說：「凱麗，你一定要來給我們捧場。」

「當然。」她說。

雖然凱麗不會踢足球，但是個足球迷。球員們在長方形的綠色草坪上，對抗、防守和進攻，其實就是智慧和力量的較勁。說真的，她比足球場上的運動員還有激情。她又喊又叫，看到哈里沒有守住球門，便唉聲嘆氣。那次比賽，他們輸得很慘，球員們抱頭痛哭，哈里更是哭得一把鼻涕、一把眼淚。這麼高大的一個小夥子，哭成了這樣，讓她禁不住哈哈大笑。凱麗根本沒想到，她的笑聲會讓他愧疚難當。他懊惱地指責她：「你這是羞辱我、嘲笑我。」

「沒有，我沒有這意思。」凱麗說。

「還沒有？誰相信你？」說著，哈里生氣地走了。

凱麗望著他遠去的背影也非常生氣，心想這麼計較的男生，滾了倒清淨。回到寢室，她把自己精心打扮，穿上深藍色的薄呢連衣裙和高跟鞋、塗上紫色唇膏，去市中心的賓夕法尼亞區。這裡的商店鱗次櫛比，一家又一家精品服裝店，讓她呼吸著時尚帶來的新鮮和美感。

從商店出來，川流不息的人群中，凱麗聽見遠處飄來的音樂。順著流淌的音樂走過去，蔚藍如洗的天空，陽光溫暖地照在她身上。原來那裡正舉辦一場慶祝舞會，一對對男女伴著音樂，跳起了華爾滋舞。

一曲末了，又響起愛爾蘭風笛嘎吱嘎吱的聲音。凱麗情不自禁地扭動胳膊跳起來，每一步都找準了節奏。這時，一個有藝術家氣質的中國男人，撐開雙臂邀請她跳舞。她毫不猶豫地握著他的雙手，踩著快步舞曲的步子跳起來。幾曲下來，他們彷彿是一對老搭檔，自然舒展。

「我叫張米，你呢？」

「我叫凱麗。」

「你的樂感很好，你是搞音樂的吧？」

「不，不是，我是東亞系博士生，喜歡拉小提琴。」

「噢，我是鋼琴老師。」

他們就這麼聊了起來，聊著、聊著，凱麗大致知道了他有不少鋼琴學生，經常帶孩子們參加各種比賽。說到一個學生不久前獲了國際獎，那份得意，讓他喜形於色。他們互相留了手機號，不等舞會散場，凱麗藉口有朋友相約，先離開了。

這時已到黃昏，凱麗想，哪有什麼朋友相約啊！純粹就是謊言。走近唐人街時，她聞到鱈魚的味道，想起了哈里。她想著這個人高馬大，卻又小肚雞腸的男朋友。

有一天，她與他來到唐人街的中國餐館吃飯。菜還沒上來，他就喝乾了蘇格蘭威士忌。小龍蝦端上來後，他吸出了蝦頭裡的蝦黃，把蝦殼扔到一邊；然後，喝第二杯威士忌。他一邊喝，一邊唱起了查克‧貝里的〈世事難料〉。他根本不在乎有沒有人聽，但店裡的服務員不高興了，衝他說：「先生，店裡不能唱歌。」

「唉，哪來那麼多的限制？」

服務員是二十出頭的廣東男孩，英語不好，根本聽不懂哈里的話，只好閉口不言了。哈里興味正濃，繼續唱道：

世事難料，順其自然吧

未來之事不可期

當我長大談戀愛的時候

我問親愛的，前路如何

在每一個日子裡，我們是否會收穫

絢麗的彩虹？

這時，隔壁桌的一對青年男女跟著唱起來，凱麗也忍不住唱起來了。接著，店堂裡等吃飯的，或已開吃的都跟著唱起來了。大家用響亮的聲音，激動不已地大聲叫喊著唱道：「我問親愛的，前路如何？」

現在凱麗路過那家中國餐館，想起那天的歌聲，不免會心一笑。但她沒有進去，而是進了一家日本料理店，買了一盒壽司，坐在店堂裡吃。手機「嘟」一聲，來了一條短信，她以為是哈里，打開卻是張米的。

張米說：下周六下午兩點，在喬治城長老會教堂有一場音樂會。我們聘請了鋼琴名家喬治‧路易斯‧普列茲，來演奏阿爾貝尼茲的《伊比利亞祖曲》，歡迎光臨。

給張米回短信後，凱麗吃完了壽司，抹抹嘴巴走出日本料理店，看見一個白皮膚胖女人右手舉著牌子，說自己患有嚴重的糖尿病，找不到工作。她的左手拿著一個討錢的白色陶瓷罐子，裡面只有一些硬幣。凱麗見她破衣爛衫，赤腳穿著夏天的拖鞋，一副窮困潦倒的樣子，便慷慨地從皮夾裡掏出二十美元，放進她的罐子裡。其實，凱麗靠全額獎學金讀書和生活，每個月的生活費只夠餬口。為了貼補其他消費，每周一三五晚上，她都得去學校圖書館打工。

2

回到學校，正好到了圖書館打工時間。凱麗坐在前檯，不斷有人來借書，這會兒還排起了長隊。（上）

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