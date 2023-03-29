就在父母和弟弟出事情的那天早上，她還聽見母親跟父親說：「如果沒有我那樣熬鷹，那個店咱能拿下來嗎？咱能張嘴就接住那價值兩萬五千元的餡餅嗎？」

童畫自從知道了兩萬五千元的餡餅，害得一家三口連帶著表叔，一起葬身湖水之後，就再也沒有去過湖邊。她將兩個妹妹送回了祖父母身邊。

半年以後，離城裡一百多英里的尼姑庵裡，多了一個眉清目秀修行的姑娘。來到尼姑庵參觀的人，只知道姑娘法號叫「忘憂」。「忘憂」師傅整天除了讀經，空閒的時候就侍候尼姑庵裡幾株叫「虞美人」的花。

一個炎熱的夏天，王娟第一次走進這個早就聽過名字的尼姑庵。她想看看吞了自家雜貨店的經紀人的後人是否安好，善良的她知道，孩子畢竟沒有過錯。看著院子裡給一片虞美人澆水的青年尼姑的背影，王娟深深嘆了一口氣，卻沒有走進她跟前說話。在她離去那一剎那，尼姑回過身來，看著門外通向遠方的小路，雙手合十。

當王娟和劉丹在靠近河邊的冷飲店裡，說起這一段賣店的經過時，王娟似乎有意無意跟劉丹提了一句：「我以為你們都在文學社，怎麼會不是同樣的人呢？」

劉丹為了這句話，好久都無法入眠。她不知道人與人之間，A和B是朋友，C通過A去看B的為人，到底是不靠譜的事情。可是，人們不是都說「物以類聚，人以群分」嗎？看來，有些人注定一生都好像是那風中飄搖的罌粟花，只是外表看著美麗而已。（全文完）