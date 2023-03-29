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巧佳的麻煩事（一二）

鶴望藍

海倫這回真是好幫襯，給她惹這麼大的麻煩！

現在是暫時無事了，但危機並沒有過去。巧佳剛才為了平息事態，不得不暗示對方等她兩周。可是兩周後，巧佳根本沒有把握，海倫還會回到這個房子。以她如此多變的性格，早就不知道跳過了多少個房子，也無法預料她會停在哪裡。

車到山前必有路，不想這麼多啦！巧佳轉頭去收拾行裝。

不一會，貝絲發來短信，說她的客人情緒平復，接受了她的解釋。還附上兩張夜景的照片，請巧佳轉給她的客戶。這個時候的巧佳不想和海倫有任何關聯，任由那兩張照片躺在手機裡。

越是想躲開的人和事，越是躲不掉，越是不想接聽的電話越是來。第二天去機場的路上，巧佳接到海倫的電話。她不想買這個小公寓了，索性把所有的錢集中買一個大房子。

巧佳又一次被她的出爾反爾震碎三觀。本著職業操守，巧佳冷靜地提醒海倫，這個時候取消合同，她的五千元保證金不可能退還。還有，她花錢做了房屋檢查，也等同浪費啦。

海倫說知道，等上海那邊天亮了，和老公商量一下再決定。不過從她的口吻得知，她早就拿定主意了，和老公商量不過是個藉口。

到了機場，巧佳進到貴賓休息室，找個僻靜的位置，給老闆打了個電話。做為獨立經紀人，巧佳一般很少需要動用到老闆。每次都是過戶完了，發文件過去聲明一下，我剛做成了一樁買賣，哪筆佣金是我的。不然的話，一年也不見一次。這次海倫真是給巧佳出了難題。她要跟老闆確認一下，整個流程下來，她沒做錯任何一個環節。能做和該做的她都做了。

老闆的看法和她一樣，小公寓這筆交易要黃啦，也驗證了保證金拿不回來的事實。（一二）

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