當凌霄花爬滿圍牆時，整個圍牆都被遮蔽了。屠曉玲突然覺得，自己就像一株攀附高枝，只顧展現自己的凌霄花，完全專注在個人身上，活在人上人的稱心適意的舒適圈，卻從沒想到過，自己是完全攀附在默默支撐著自己，如堅實圍牆的子安身上。這一想，冒出一身冷汗來。

她從沒替杜子安分憂、設想過，也從沒想到過，夫妻感情好、日子和美，是子安一路擔待過來的。

屠曉玲突然有著從來沒有過的噬心痛苦，痛到人幾乎要蜷曲起來，如浪潮般的後悔一波一波席捲而來，幾乎將她淹沒。杜子安對待她，怎麼能夠有這麼深的愛？這麼堅定的忠誠？多寬廣的包容？屠曉玲眼睛濕了，連鼻子都塞住不通了。絕望像一塊大石綑綁著她，一點一點沉入湖底最深處。

「你還好吧？」屠志明有點擔心地問她。

「沒事……」她聲音沙啞困難地說。

「妳的臉好紅，」屠志明說，「是不是中暑啦？」

屠曉玲囁嚅地說：「我早上起來到現在，連一口水都沒喝。」

「那妳也沒吃早餐？」屠志明生氣地說，「我要是妳哥，非揍妳一頓不可！」

屠志明想了想，「這樣好了，你去弄點東西吃，我在他電腦裡頭，看能不能找到一些訊息。」

屠曉玲拖著千斤重的腿，緩慢地走到冰箱前，吃力地拉開冰箱門，找到前兩天買的還沒吃完的可頌。想想不會用氣炸鍋，就微波一下，胡亂吃下肚。

「奇怪，子安的臉書 十天前就再也沒有更新過。」屠志明瞄過一個一個圖示，說：「子安有下載醫療的App ，我進去看一下。」

「又要密碼，」屠志明問她：「妳也有醫療App嗎？」

「有。」屠曉玲吃了東西，精神好些。

「密碼給我一下。」

「2727。」

「愛妻愛妻？這子安！怎麼會要求離婚呢？」屠志明喃喃自語。（六）