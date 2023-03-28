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房價上演雙城記 西部12都會區跌 東部37都會區漲

生財有道（四七）

紅山玉

天邊蔓延起來的晚霞像是一片織好的錦繡，那個漂亮啊！

童言提議，說咱們去河邊看看吧。為了這家店，好久沒放鬆一下了呢。

幾個人站在那有名的網紅打卡處──燈塔所在的地方，看遠方漸漸沉入聖路易湖的夕陽。金色的陽光在湖水中拉出一條長長的金色線條，線條上波光粼粼。粼粼的波光又組成一條色帶，煞是美麗。

朱鳳凰站在湖邊，伸出胳膊，抬起一條腿，做了一個優美的舞蹈動作。然後喊了一嗓子：「你們三個，老實交代說，我是不是這個世界上最聰明又美麗的鳳凰啊？」

眾人齊聲附和：「那是自然啊，這個世界可是離不開你這隻美麗的鳳凰呢！」

這世界是如此美麗啊！這生活是何等美好啊！朱鳳凰意猶未盡，又做了幾個舞蹈動作。

四個人一直待到再也看不見夕陽餘暉，才徹底靜下來。此刻天空也暗了下來，除了聽到湖水的流動聲，和湖中野鴨的偶爾叫聲之外，什麼也看不見了。所有明的、暗的都隱入了塵煙中。

朱鳳凰說：咱們走吧。

菅錢說：還是我來開車。

幾個人坐進了車裡。

菅錢啟動了車……

走在林間小路散步的一對老夫妻，妻子忽然「哎呀」一聲，喊了一嗓子：「看，老頭子，看那輛車！」

老夫妻眼看著那輛SUV衝進了聖路易湖裡，沒有一會兒工夫，就沉了下去。這對老夫妻嚇得轉身就往家快走，他們想找兒女趕緊報警。

11

半年以後，童畫拿到了警方的鑑定報告，寫著：莫名原因，出事車的司機把油門當成了倒車。

童畫從此沉默寡言，即使和兩個妹妹，也無話可說。

兩個月前，在家裡的時候，她偶爾聽過母親跟父親說：「你就記住，這個家要想賺錢，就得聽我的。你老謀子，也就是個碼字的料。」（四七）

SUV

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