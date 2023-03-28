巧佳的麻煩事（一一）

結果激怒了屋主，一氣之下，要取消她的代理權，於是她遷怒於巧佳她們。

什麼樣的客戶、什麼樣的經紀人，巧佳沒見識過？越是遇到這樣的糾紛，越是要冷靜。她理性地分析開了：「首先，你不應該讓你的客戶留在那裡。我的買家要和賣家當場談價錢，這我也阻止不了呀。」

「可是他們家裡情況特殊。我跟你說過的。」貝絲毫不客氣地嗆過來。

「是呀！可是你的客戶不該跟我的客戶套近乎，還想要她的電話，發夜景照片給她。我沒讓她這麼做。她應該是個情緒化的女人。」巧佳輕易地反客為主。

「是的，她很情緒化」貝絲開始順著巧佳的思維。

「所以你現在要做的，就是去安撫她的情緒。而且，我們並不是沒有誠意的。沒有誠意的話，我怎麼還問你水井的事？沒有誠意的話，我們也不會一離開那裡，就打電話給信貸員，才知道我們不能同時買進兩個房子。要等那個小公寓過戶之後，才可以再貸款 。他們的購買能力是沒問題的，只是不能同時進行。」巧佳據理力爭。

「哦？我以為你們要等賣掉那個公寓，才有足夠的資金買這個房子。是我搞錯了。」貝絲也是個聰明人，一聽就明白了。

「所以你現在要做的，就是去安撫她的情緒。她要把房子從市場上撤下來，我們不就買不到了嗎？」巧佳再次強調：你貝絲丟了代理權，我們也沒什麼好處。所以不要指責扯皮，而是控制住局面，大家共贏才對。

貝絲被說服了，氣勢洶洶的口吻鬆軟了下來，同意去和客人再好好溝通。

放下電話，眼前閃過海倫那胖乎乎的大臉，嘴巴總愛滔滔不絕說個不停的樣子。巧佳搖搖頭，想要把她搖走。（一一）