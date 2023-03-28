說著，屠志明眼睛一亮，問：「那妳的電腦密碼妳總記得吧？」

屠曉玲點點頭。

「好，妳來打。」屠志明讓曉玲在子安的電腦上，輸入自己的電腦密碼。

熟悉的聲音從電腦傳出來，屠志明忍不住合十讚嘆，真是美妙的聲音。

電腦打開了！

屠志明將電腦上顯示的圖示看一遍，沒有Line，卻看到了臉書 圖示。

「哎呀，大概現在比較少用臉書，我都忘了子安有臉書帳號，而且還滿活躍的。我已經好久不用臉書了，現在很久才會上臉書看一看。即使子安的臉書，我也只能看到一部分。」

屠志明按下臉書的那一剎那，覺得自己像個偷窺狂。

子安的臉書打開後，屠志明一點一點往回看。屠曉玲的臉也湊過來一起看。

原來杜子安臉書上東西這麼多，有電影 、文學評論、時事分析，還有旅遊、美食分享，朋友數竟然高達上千個。子安個性保守，這麼注重隱私 與網路安全，竟然會相信臉書，而且還這麼活躍？屠曉玲百思不解。

屠志明看曉玲滿臉通紅，緩頰說：「子安畢竟是平常人，為這個家付出這麼多，總要有個情緒出口。文字是具有溫度和力量的，也許正填補了他精神世界的缺塊，是他的精神避難所呢！」他意味深長地說：「曉玲，妳該檢討、檢討了，妳光一味理所當然地全盤接受子安為妳所做的一切，妳在情感上、生活實質上，對子安有多少的回饋？」

屠曉玲一愣，忽然想起轉角那家種的凌霄花。原本只是固定在木棍子上，十幾年下來，已經盤據了整個圍牆。春天密葉蓊鬱，夏天之後一路開著漂亮的花。直到寒冬來臨，等待著來年再開花。凌霄花每年快樂地、恣意地開著，沒有整片堅實的圍牆撐著，完全不能展示它的生命之美。（五）