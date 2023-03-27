朱鳳凰私下裡自己也感到自豪：我嗎，要是打算幹一件事，肯定幹成。可是我要是不打算幹的事情，十件事我也幹不成一件。賣店、找客戶，那得看我給誰幹。給我自己幹，瞧好吧您呢！朱鳳凰一高興，自己開始唱起了評劇《花為媒》，還在老家的時候，她就學會了評劇。不光評劇，我還會唱天津大鼓呢！哪一個天津人不會來兩手呢？

朱鳳凰跟表弟說：咱把這三個貨架重新油漆一下、冰櫃換一個新的。這就是咱以最小的投入，奪取最大利益的法寶。

很快，到手不到兩個半月的雜貨店出手了。按照五五分成的計畫，除掉當初買店的三千刀，菅錢和表嫂也是一人拿到了兩萬五千刀。和新店主談付款的時候，朱鳳凰強調要是能全部付現金，就不收交易稅了。

新店主是剛剛來這個城市的投資移民 ，原來在國內就是開雜貨店的。剛來一個月，就按照投資移民的規定，買了這家雜貨店。他們也事先談好，原來的店主菅錢將成為新店主雇用的第一個員工。畢竟菅錢能說一口流利的英文，法文也過得去。

拿到錢的那天晚上，按照老婆朱鳳凰在電話裡遙控安排的那樣，童謀開車帶著兒子童言和表弟菅錢，還有媳婦朱鳳凰一起，去了「劉一手火鍋店」。在裊裊升騰起來的熱氣中，三個大人舉起裝滿可樂的杯子，慶祝第一單合作順利。小傢伙童言也湊趣舉起裝滿飲料的杯子，和大人們碰杯。

「Cheers！」

幾個人吃好喝好後，菅錢說自己剛拿下駕照 ，準備用賺來的錢，先給自己買一輛二手代步車。他提出自己先駕駛表哥的車練練手。一路上車內歡聲笑語，夕陽的燦爛紅色從天邊漸漸瀰漫開來。（四六）