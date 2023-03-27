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氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

夢醒情更深（四）

楊秋生

「就幾個大學同學。」

「有聯絡方式嗎？」

「最早還打打電話，後來用E-mail，現在只用Line了。」

「的確，現在的人只用Line。」屠志明和子安有Line的兩人群組，但多半用來聯絡，偶爾才轉發一些重要資訊。屠曉玲雖然有Line，群組很少，也不是個活躍用戶。要看子安Line的訊息，唯有上子安的電腦，看他有沒有在電腦上安裝Line的App

「我們上電腦看看，也許裡頭能找到什麼。」

屠曉玲打開電腦，「要密碼呢！」

「妳知不知道子安的密碼？」屠志明問。

「不知道。」她訥訥地說。

「妳，妳呀，真是被寵壞了！」屠志明嘆了一口氣，「現在的密碼為了安全起見，都起得很複雜。不過按我對子安的了解，他永遠把妳擺在第一。也許我可以試試，看能不能猜出來？」

屠曉玲無詞以對，一股無以名之的罪惡感籠罩著她。

屠志明將屠曉玲的生日、他們夫妻的結婚紀念日、名字縮寫……排列組合，試了幾個都不對。

「現在要求密碼的太多了，哪裡記得住？以子安的個性來看，他應該會有紙本登記的。」屠志明抬起頭問她：「你知不知道子安的手寫筆記，可能放哪兒？」

屠曉玲像想起什麼似的，說：「喔，我知道、我知道。」說著走到書架上，拿起一個「英語九百句型」錄音帶盒子，打開來。裡頭並不是錄音帶，而是一個筆記本，「喏，就這個。這是前幾天子安特別交代過我的，」屠曉玲說到這兒，突然愣住了，「啊，原來是這樣──」

說著屠曉玲忽然哭起來，「他知道我樣樣不經手，一項、一項詳細記下來──原來他早就有計畫了？」

屠志明心頭一緊，接過筆記翻閱起來。屠志明翻完說：「真是一本家庭重要記事，子安分類得仔細又用心。什麼都記得清清楚楚，偏就是沒有電腦密碼──」（四）

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