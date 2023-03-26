天天這樣樂此不疲地看房子，對巧佳來說就是折磨。幸好明天就飛去坐郵輪啦，不用陪著她瞎折騰。她甚至還暗自慶幸，可以中途走開一個星期。

在巧佳眼裡，海倫四處看房子是操之過急。她根本就沒想好，這喜歡，那也想要，其實你就只能選一家嘛。沒想好就跟人家議價，到處打探，不知道給巧佳惹來了多少賣方經紀人的電話和郵件，以為你有意思要買。最後才發現是自己表錯情了，浪費時間。

這幾天走下來，巧佳已經一天到晚在應付這些電話和郵件。沒錯，現在是買方市場，的確是買方有主動權。可是海倫一副「我有錢，何愁買不到房子」的態度，讓巧佳頭疼。更不喜歡她總是向賣方暗示自己對他的房子有興趣的做派。

「你和信貸員說了嗎？你要買更大的房子，需要新的房貸資格初審證明。不論你要買今天這家，還是以後看上的哪一家，都要這個證明才可以跟對方談呀。」巧佳提醒海倫，別看房子看得忘了正事。

「哦，我聯繫過了。他說現在不能給我這個證明，要等小公寓過戶之後才行。不然兩個房子一起貸款 ，有一個就要變成投資 者利率 了，拿不到自住那麼優惠的低利率。」海倫若無其事地說，彷彿這是她不經意漏掉的小事。

早說嘛，巧佳不禁在心裡嘀咕。清楚不僅今天白忙了，這些天都白忙了。這不是在浪費大家的時間嗎？誰知道兩個星期之後的市場會發生什麼事？說不定這房子就賣出去了。海倫也真是的，明知道自己現在買不了，還在惦記著房子的價格，本末倒置。只能說她太喜歡玩討價還價的遊戲啦！（九）