奶奶住在大山裡（全文完）

我默默地從口袋裡掏出從城裡帶過來的香菸盒、玻璃球，把它們都送給了這些可愛的小夥伴們。

奶奶拉著我的手，沿著彎彎曲曲的山路，一步、一步走遠了。爬上山坡後，在拐彎的地方，我回頭最後看了一眼小山村。上百個破破舊舊的農舍，就像一個個小盒子，靜靜地散落在綠色群山環抱的山谷之中。乳白色的炊煙裊裊升起，公雞一聲一聲地打著鳴。我往奶奶家的小院子那裡看過去，還能看到幾個小小的身影，在朝著我們的方向不停揮手……我不禁眼睛濕潤了。別了，奶奶家的小山村；別了，我的小夥伴們。

奶奶領著我，在山間快步走著。那時雖然還是冬天，但太陽卻依然溫暖，我們穿著棉衣，一會我就流汗了，感到口渴起來。這時候，奶奶就會帶著我，去敲路邊人家的院門，向主人討點水喝。山裡的人們大都很純樸善良，看到我們一老一小，都會熱情地邀請我們進屋去坐一會，喝口水、聊一陣子。

我好奇地跟著奶奶走進去，只見主人從一個大陶瓷茶缸裡倒出茶水，盛在瓷碗裡，遞給我們。喝上一口茶水，感覺是那麼清涼解渴。

「這是用山溝裡的夏枯草藥煮的茶水，所以特別解渴。」主人看我這麼愛喝，就用生硬的城裡話給我解釋。

我們一大早天還沒亮就出發，下午天快黑時才走回到城裡。奶奶吃過飯，就匆匆忙忙地要趕回去。爸爸找了一輛過路卡車，說能逕直送奶奶到沙石鎮。

奶奶一坐進駕駛室，車就開動了。她向我們不停招手。我追著跑了一陣，卻望見載著奶奶的卡車變得越來越小，最後漸漸消失了，眼淚止不住掉了下來。（全文完）