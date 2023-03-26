阿普航空／圖

這幾年自從假扮水公司或者電力公司工人，進屋搶劫的事件發生過幾次後，基本上他們夫妻是從來不應門的。外頭的人等上一陣子，總會知難而退。

屠曉玲沒去應門，急急走回主臥室，床是空的，杜子安不在。

如五雷轟頂，所有的記憶回來了。杜子安的離家、離婚字條、網球場空無一人、靠在躺椅上沉沉睡去，都是剛才真實發生的事，而杜子安安安穩穩地睡在身邊才是夢。她頹然坐在床邊，床褥有溫度，杜子安到底回來過沒有？

她整個迷糊了。

外面的敲門聲忽然又響起，而且非常堅持，越敲越急、越敲越用力，最後像恨不得把門都劈開似的。屠曉玲六神無主，也不想見任何人，決定讓那個敲門的人最終放棄離開。

敲門聲終於停止了，她緩了一口氣。杜子安不在家，聽到這麼狂野的敲門聲，還真令人有一點害怕。

才剛放鬆，鈴聲又大作。鈴聲過後，又換成敲門聲。屠曉玲不堪折騰，悄悄走到大門前面，從圓孔中偷偷看門口到底是誰。

是屠志明。

屠曉玲開了門。

「咦，妳臉色怎麼那麼難看？」屠志明見到她氣急敗壞的臉，瞬間充滿憂慮：「妳不舒服嗎？」

屠曉玲搖搖頭：「沒事，只是頭有點暈而已。」

屠志明推開門，逕自往餐廳走去。

「你怎麼跑來了？」屠曉玲跟在後頭說，「我幫你泡壺茶吧？我不會煮咖啡 ，只會泡茶。」

「別折騰了，」屠志明說，「過濾水就好了。」

屠曉玲說：「你先坐吧。」說著打開壁櫥取杯子，倒滿水，遞給屠志明。

「這怎麼回事？」屠志明拿起餐桌上的紙問她。

啊，屠曉玲臉色刷地一陣慘白──怎麼忘了這張紙條？

「我知道今天是你們結婚四十周年的紀念日，子安今天不會約我打網球。」屠志明喝了一口水說：「但我有個朋友要找他，說很急。」屠志明的額頭滲出汗來，一口氣把水喝光，「再一杯吧。」

他接著說：「我立刻打電話給他，沒想到他的手機 竟然是關的。我知道現在詐騙電話很多，子安為了安全起見，不只把家裡的電話鈴聲關掉，連答錄也都關了。打到家裡頭來也沒有用，所以跑過來看看。」屠志明說完，呆愣在那兒。

「欸、欸，」屠志明突然大叫：「水滿出來了！」

屠曉玲回過神來，急忙把水龍頭關掉。

「妳沒試著打電話給子安嗎？」屠志明問她。

屠曉玲看了一眼杜子安留在桌上的紙條，問：「怎麼打這通電話？」

屠志明不語，陷入深深的沉思。

「不解，」屠志明抬起頭來疑惑地說：「誰都知道子安多麼愛護妳。」

「愛，說穿了只是一種感覺。」屠志明繼續說，「愛護，才是付諸行動的證明，愛護比愛更難。」

屠曉玲父親是外科醫生、母親是會計師，就屠曉玲這麼一個獨生女。屠曉玲生得嬌小玲瓏，皮膚透白，春夏秋冬兩頰都透著蘋果 般的粉紅色，加上微微自然鬈的頭髮，怎麼看都像個瓷娃娃，人見人愛。屠曉玲從小被母親送去學踢踏舞，舞台上鬈髮、蘋果笑臉、蓬蓬裙、靈動的舞姿，不知迷倒多少人。這個瓷娃娃還能畫能詩、彈得一手好鋼琴，當時與父母都是公教人員的杜子安交往，跌破所有人眼鏡。

杜子安是家裡老大，個性沉穩，做人處世周到，無可挑剔，還燒得一手好菜。她在圖書館第一次看到杜子安的時候，他正專注讀著書，偶爾歪著頭思考，那沉思中一會兒迷茫、一會兒發亮的眼睛與表情，散發著獨特的書卷氣質，壓倒性地擄獲了屠曉玲的心。

四十年來杜子安一本初心，將屠曉玲照顧得無微不至，總說屠曉玲的手是彈鋼琴用的，不該拿來做瑣碎的家事，家裡粗活一樣也不讓她做。屠曉玲說的話就當是聖旨，杜子安從不反駁，連孩子夜裡醒來，也都是杜子安起身照顧。家裡所有的事幾乎都是杜子安處理，兩個孩子也都出色，屠曉玲從不用為生活操心。幾十年一路走來，兩人相知相惜，幸福得理所當然。突然冒出這張離婚字條，屠曉玲完全沒有頭緒。

「事情太突然，還沒弄清狀況，也不好到處打電話問人。我是想先等等看，到晚上都沒回來，我再問問看。」

「妳最近有沒有覺得杜子安哪裡怪怪的？」屠志明問她。

「沒有啊，都一樣。」屠曉玲想了一下說：「嗯，今年的結婚紀念日，子安表現得倒是有點怪。」

「怎麼怪法？」

「雖然每年結婚紀念日，子安都會搞一些神祕兮兮的花樣，但也會故意露一點蛛絲馬跡，讓我猜著玩。可是今年他完全沒有任何動靜，我一直納悶，到底這次是搞神祕搞得太過火了，還是他根本忘掉了？」屠曉玲說著，聲音哽咽起來，手指著離婚字條說：「原來他是要跟我離婚！」

「是怪──」屠志明皺著眉說：「妳知道他平常有跟誰來往嗎？要不要問問看？」（三）