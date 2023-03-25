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北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

生財有道（四四）

紅山玉

不是自己要脫離這苦海的嗎？

唉，事已至此，簽約。他說：「寫合同吧。」聲音小得連自己都很費勁才聽到。

「等等，咱們還沒有說佣金問題。」朱鳳凰慢悠悠地說道。

「按照行規，百分之四佣金，是吧？你看看我呢，是冒著風險把自己名字也加進來的，你就給五百刀佣金吧，我也不多要了。看你們也怪難的。都是移民、都是國內來的同胞，誰沒有個為難的時候呢？今天我幫了你，或許明天哪件事上，我就需要你們幫忙呢！」

王娟和李俊杰互看一眼，什麼也沒說。臉上的表情告訴對面的三個人：就這樣吧。

朱鳳凰拿出早就備好的空白合同，填寫好該填寫的數字，在各自需要簽字的地方簽上字。輪到她簽自己名字的時候，她用誰也看不懂的字跡，簽下了英譯名字，但除了她自己，那字跡真是無人能認出來。

旁邊看著的童謀心裡還在畫著問號。他心想：老婆你每次簽名，不是都簽中文名字「朱鳳凰」嗎？怎麼今日改簽了英文呢？

他只是在心裡問了自己一句，轉瞬上下眼珠一轉，他就知道了老婆這是多了個心眼。她這樣做可是違法的，客人可能不知道，當年一起陪著她看書的時候，他看到了那些條款。老婆此刻的行為如果用一句成語來概括，就是典型的「監守自盜，中飽私囊」。但是看在錢的面子上，這話不能說就是了。

合同簽完後，李俊杰開始站店培訓這兩人。他心裡知道，店是徹徹底底被買主繞進去了，可是又有什麼辦法呢？（四四）

移民

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