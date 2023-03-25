巧佳覺得特別不好意思，請她別在太陽底下站著了，進屋吧。沒想到這一時的心軟，竟鑄成大錯，引來後面一連串戲劇化變故。

一進屋，海倫又喜歡上這個房子的落地窗，可以居高臨下看見城市風光，剛才那做了場大夢的房子早丟腦後。剛好看見屋主人也在，迫不及待親自上陣討價還價。

其實屋主也急著賣。因為丈夫的緣故，不方便讓人來看房子，也耽擱了很久。於是，兩個女人你一言我一語就把價格定下來，一百八十萬成交。

這一切就在巧佳的眼皮底下發生了。自從做了海倫的經紀人，巧佳熟知海倫的性格。無論最後買不買，她都喜歡議價，總是很好奇賣家的底線。講完價之後，不見得會買。而這次這麼順利談下來，即使她有心想買，只怕她事後又覺得自己虧了。只要一刻沒有簽下合同，都不知道她會有什麼奇奇怪怪的想法，變卦比翻書還快。

果然，回程路上海倫就問：「我是不是太輕易就答應她了？一百八十萬的價錢給高了？」停頓了一會，又說：「我真的好喜歡這房子的風景！」似乎在為自己痛快應允了這個價錢找安慰。

巧佳不想評論她的價錢。關於價格，海倫考量的不是房子值不值，而是自己賺沒賺。兩人的觀點角度不同，說不到一塊。於是，巧佳順著她的話說：「是呀，房子的景觀無敵，還不用你維護呢。你自家的院子不是還要花心思、花錢去維護嗎？這個房子把之前看過的全比下去了！」

說的是事實，其實巧佳的意思就是要她拿定主意啦。（八）