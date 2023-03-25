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奶奶住在大山裡（一一）

江在涵

那個胖男孩再也不理我，得意洋洋地轉身走了。小牛子跑到我面前，安慰我說：「算了、算了，這是支書家的孩子，我們惹不起的。」

「我不是狗崽子！」我氣得哭了起來。

最後奶奶來了。她拉著我的手，慢慢走回家去。一路上，我看見她在默默地流著眼淚。

回到家，奶奶從櫃子裡拿出一把硬幣，「涵涵，奶奶把這些都給你。」

「奶奶，我不是狗崽子！」我哭著說。

「不是、不是，涵涵不是。」奶奶摟著我，撫摸著我的腦袋，「涵涵是個好孩子。」她一邊安慰我，一邊用手背輕輕擦著眼角上的淚水。

7

有一天凌晨天還沒亮，奶奶就把我叫醒了，「起來了，涵涵，有煮雞蛋呢！」

我一骨碌從床上跳下來。果然，小桌上擺著一個小碗，裡面有兩個黃澄澄的雞蛋，和米酒糟煮在一起，散發著香甜的味道。

「奶奶，今天是什麼日子？」我一邊大口、大口地吃著碗裡的雞蛋，一邊好奇地問。

「奶奶今天就要送你回城裡去了。要走很遠的路，你先好好吃早飯。」奶奶麻利地收拾著行李。

我卻不由得愣住了。雖然自從村支書家辦喜事那天起，我就一直鬧著要回城裡去，可真到了這麼一天，我卻對小山村戀戀不捨起來。

難道我真的馬上就要走了，離開這個美麗的小山村、離開這裡的山山水水、離開這些有趣的作坊、離開我那親熱的小夥伴嗎？

我們走出小屋，東方的天邊才剛剛有一絲亮色。我看見小牛子、簡妹子，還有其他一起去山上打柴的小夥伴，都在院子裡站著。他們手裡拿著花生、番薯，走過來都塞進了我的口袋裡。

「以後別忘了我們，涵涵。」簡妹子輕聲地說。（一一）

雞蛋

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