阿普航空／圖

陽光從牆邊一寸一寸地侵略進屋，透過窗戶照在餐桌上的厚實玻璃墊，顯得格外地亮，那張字條反倒看不清了。屠曉玲焦急起來，穿上鞋子就往網球場走去。

外頭陽光很烈了，照得褪色的柏油路白花花的一片，她看得頭都有一點暈起來。瓦藍的天空沒有一絲雲彩，整個空氣似乎都凝結了，她像是被罩在一個真空的無聲世界。她的頭開始痛起來，走起路來很吃力。好不容易走到轉角，那個有著日本 式圍牆的人家，一棵紅色的日本楓像彤雲一般露出圍牆來。圍牆上爬滿著凌霄花茂盛的葉子，葉子中開滿了橘紅色的凌霄花，生氣蓬勃，充滿夏日風情。圍牆外靠馬路邊轉角，一棵高大如華蓋的合歡開得歡天喜地，淡紅色的扇形絨縷煙霞一般。再過去的藍花楹一樹紫花已落滿一地，浪漫中帶著淡淡的哀傷。

屠曉玲沒有再往前走，就站在樹蔭底下，遠遠望著網球場。

偌大的網球場空無一人！

心底一絲絲的希望完全落空了。

屠曉玲欲返家，一陣暈眩，一時之間竟然失去思考與認知的能力。

她佇立在一片紫色的煙霞中，完全不知道自己身在何處。她恐慌起來，突然意識到杜子安不在身邊，自己連方向都弄不清。

正心慌著，屠曉玲忽然看見杜子安在合歡樹的另一頭等她。她驚喜地嗔罵自己：儘管杜子安老實規矩認真，有時卻是個愛逗弄她的頑皮大男孩，尤其每年的結婚紀念日，總要搞出一些花樣來。或許是疫情 嚴峻，居家避疫 久了，難免覺得苦悶無聊，所以想辦法變個新花樣吧。什麼離婚，八成是杜子安結婚紀念日開的大玩笑！這麼一想，屠曉玲心情開朗起來，急急朝杜子安奔過去。

一陣風吹來，陽光透過層層疊疊的葉子，金閃閃的斑爛碎金灑滿一地。又是一陣暈眩，待屠曉玲回過神來，杜子安不見了。

他一定是轉身回家了，屠曉玲這麼一想，認出回家的路來。

身子有些輕飄飄的，屠曉玲想，大概是天太熱了吧。回家先喝它一大杯冰涼涼的西瓜汁，讓體溫下降才行。西瓜汁是昨天打好的，杜子安夏天打完網球一定要喝的。

屠曉玲回到家，客廳、飯廳、臥室，甚至浴室，都沒有杜子安的影子。從白燦燦的外面進屋，覺得空無一人的屋子特別陰沉。她走到起居間，那把杜子安最愛坐的沙發躺椅，輕緩地搖晃著──杜子安回來過！屠曉玲急忙奔去院子，也許杜子安在修那棵講了好久，卻一直還沒動手的檸檬樹。

太陽耀眼，一股熱氣襲來，屠曉玲一陣天旋地轉，幾乎昏過去。

院子裡沒有杜子安的身影。

她回到屋子裡，一片死寂，彷彿聽得到時間移動的聲音。

屠曉玲不得不躺下來，躺在那把還在搖晃的沙發躺椅上。大概是杜子安剛才坐過，她還感覺得出他的體溫。疲乏感漸漸爬上身來，眼睛乾澀像哭過似的。屠曉玲只覺疲憊至極，只想好好躺一會兒。

●

屠曉玲被均勻的呼吸聲吵醒了，杜子安睡在她身邊，胸口穩定地上下起伏，一呼一吸著。

屠曉玲小心翼翼地翻過身來，怕床晃動會弄醒杜子安。

屠曉玲仔仔細細地端詳著杜子安，近幾年杜子安頭髮掉了不少，顯得額頭變大了，疏朗的眉毛似乎較年輕時淡了一些，密密長長微翹的眼睫毛也好像稀疏了一些。眼皮的皺摺多了一層，下面的眼袋浮了起來。一樣的清俊，歲月畢竟在他的臉上留下了痕跡，但也賦予他更濃的書卷氣息。

那是她愛了一輩子的男人。

一陣飢腸轆轆，屠曉玲忽然想起來，今天是他們結婚四十周年紀念日，難得她比杜子安起得早。突然一個念頭閃上來──如果她今天比杜子安早起，那麼杜子安留下離婚字條，又是怎麼麼回事？

屠曉玲腦袋一片混亂。她想弄清是怎麼回事，輕輕地，極其輕輕地把手放在杜子安的手背上。嗯，暖暖的，她確定這不是在做夢──那麼杜子安的消失，還有餐桌上的那張字條是怎麼回事呢？應該是夢吧。

多可怕的夢！怎麼會做這種夢呢？

可能是這次結婚紀念日杜子安一直沒動靜的關係吧，如果杜子安真的從她的生活中消失，她還會是她嗎？她想都不敢想。

幸好只是一個夢，屠曉玲大大舒了一口氣。

夫妻兩個能夠並肩躺在一起，呼吸著同樣的空氣，是多麼幸福的一件事。

她任由肚子發出鳴叫，也不肯動一下，她想守護著杜子安。

忽然門鈴聲大作，屠曉玲整個人驚跳起來。心裡忿忿地罵著：什麼人一大早就狂按電鈴，真怕把杜子安給吵醒了。

她氣得掀開薄被子，忽然發現她不是睡在床上，而是歪在躺椅上。

這一驚非同小可！

摁門鈴的聲音換成一陣狂亂的敲門聲，把她已經混亂的思緒更是攪成一團漿糊，沒法思考。（二）