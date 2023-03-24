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龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

生財有道（四三）

紅山玉

此時童謀也從廁所回來了，他剛張了張嘴，打算說要不五千刀吧！還沒等話出口，老婆朱鳳凰那瞪起來的眼神就箭一樣射了過來。童謀一吐舌頭，生生地把要把持不住的話嚥了回去。這一嚥回去，還嗆了一口空氣，站在旁邊使勁咳嗽起來，彷彿一瞬間，他自動老了十歲一樣。

朱鳳凰沒理會老公的樣子，她看了一眼表弟菅錢，說：「這麼的吧，菅先生呢，說了他也沒啥錢，純粹是看著你們是真心出手這個店，才願意幫忙。我從我自己腰包裡多拿出一千刀，總共三千刀。這總行了吧？至於貨款嗎？」說到這裡，朱鳳凰站了起來，煞有介事地在三排貨架間走了兩圈，然後說：「貨，可以一起點貨。貨款我和菅先生可是沒有辦法馬上給，只能是半年以後賣出錢來，才能給你。你看看現在雜貨店這個樣子，普遍不景氣。我手頭也沒有現金，能馬上補齊貨款。」說完，她看了看老公童謀，那意思是：別說話，裝一回啞巴，也不會有人把你賣了。

王娟的臉變得煞白。她知道自己的老公想賣店的心理，被經紀人和他的客戶抓住了，不但是抓住，而且抓得死死的。自己和丈夫落入了編織好的一張大網，這張網是從什麼時候開始織的呢？從那一年自己收了人家二十個口罩？從上一次給兒子買公寓，自己主動送的做經紀人的機會？還是從這次張羅賣店找經紀人？王娟感到自己頭痛欲裂。

旁邊坐著的李俊杰也面如死灰。他知道自己儘管是一條無毒的蛇，卻被人家抓住了七寸，死死地抓住了，以至於連回轉身子，搖擺一下尾巴的可能性都沒有。（四三）

口罩

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