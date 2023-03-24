海倫那種想贏怕輸的心態，注定她疑神疑鬼抓不住重點。經紀人說什麼都沒用，她這種客戶的問題不是不懂房子，而是自認為很懂。

海倫還是看一家喜歡一家，每次跟巧佳說得好像就這家了，要改裝哪裡、要還什麼價買下來，都想好了。要是她喜歡一家，巧佳就言聽計從地去交涉，那真是忙不過來的。巧佳也學會了如何應對她，每每這個時候，就任由她發白日夢，聽著就是啦。

這天，海倫又在一個滿屋子酒櫃和高檔陳設的房子裡流連忘返，幻想著要在這裡開派對，邀請什麼客人都列好了名單。看著她眉飛色舞，沉醉其中的樣子，巧佳都被她想要向女伴們炫耀這房子的殷切心情感動。海倫也沒忘了給巧佳面子：「到時你也要來哦。」

巧佳不置可否地應著，然後問：「那是不是就不看下一個房子了？」

「看！約好了當然要看。」海倫很不情願地從夢中醒來，粗壯的身體向門口慢慢挪動。

「那我們要走啦！下一個房子的房主還等著呢，時間已到。」巧佳提醒道。

比約定的時間晚到了半個小時。巧佳在屋外看見拖著一條狗的女人，估計就是房子的女主人，忙上前打招呼，為沒有按時到達致歉。因為她們遲到，人家在烈日下等了三十分鐘。

為了不干擾買家看房子，屋主都盡量迴避不留在室內，所以遲到是非常忌諱的事。加上這個房子特別難約，在經紀人才可以看到的信息欄裡，對方聲明男主人癱瘓在床，所以只在有限的時間可以看房子。

女屋主告訴巧佳，她癱瘓的丈夫在屋外停著的汽車 裡。她為他開足冷氣，安頓好啦，請她們進屋隨意參觀。（七）