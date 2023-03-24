奶奶住在大山裡（一○）

只見幾個五大三粗的漢子，把一頭綑綁在地上，不停尖叫的大肥豬抬了起來，擺放在院子裡的一張大案桌上，然後死死摁住。那頭豬還繼續徒勞地嚎叫著。一個滿臉橫肉的男人，手持一把明晃晃的尖刀，對準豬的脖子，狠狠地扎了進去，然後又迅速地拔了出來。

豬的嚎叫聲戛然而止。一股殷紅的血流，從豬脖子上噴出，一個婦人端著一個大木盆，蹲在下面接豬血。緊接著，屠夫拿起一張薄薄的鐵片，往豬腳上劃開一道口子，往裡吹起氣來，一會兒豬的身體就鼓了起來。

大家把豬抬了下去，在一個燒著熱水的大鍋裡燙一下，刮乾淨毛，再抬回大案桌上，給豬開膛破肚，把豬支解成好幾部分。我們幾個小夥伴看著這個場面，都不禁瞠目結舌。

頭上蓋著一塊紅布的新娘子，羞答答地被新郎領進了新房。這時候，司儀在台階上站住了，他滿臉喜氣洋洋的，手裡抓起一大把硬幣，往空中一撒。頓時，所有的孩子們都歡呼著衝上前去，爭搶著這些硬幣。

我看見一枚五分錢落在角落裡，在陽光下閃耀著，就跑過去。剛抓到手，突然間，一個胖胖的十來歲男孩把我使勁一推，將我推倒在地，快速地從我手裡搶走了這枚硬幣。

「你幹麼推我，搶我的硬幣？」我從地上爬起來，憤怒地對他叫道。

「推你又怎麼了？哼，地主階級的小狗崽子，還敢妄想搶我家的錢！這辦不到！」他得意地咧著嘴大笑起來，露出滿嘴的黃牙。

「你欺負人！」看著他的個子，我知道肯定打不過的。可是一種從來沒有過的屈辱感湧了上來，我感到既生氣又委屈。（一○）