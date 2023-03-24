阿普航空／圖

離結婚四十周年紀念日，不到一個禮拜了。往年這個時候，屠曉玲的先生臉上總是滿溢著神祕的、喜孜孜的表情，時不時用看似不經意，卻隱藏不住的喜悅，以實在不怎麼高明的演技窺視著她。

屠曉玲也假裝沒看見，完全不當一回事地照樣在先生面前晃過來、走過去。她早就習慣了這個老實巴拉，溫柔如冬日暖陽、貼心似夏夜涼風的杜子安，每年一到這個時候，都會玩一趟類似的神祕遊戲──在結婚紀念日當天，送給她一個驚喜。她其實心裡是十分期待的，想著今年的結婚紀念日，不知道杜子安會送給她什麼樣的驚奇禮物？

結婚紀念日越來越逼近，屠曉玲卻完全看不出杜子安有什麼動靜，心裡頭開始有些納悶。

退休後杜子安突然對煮咖啡 產生興趣，買了各式各樣的咖啡機與咖啡豆來研究如何煮出最理想的一杯咖啡。經過無數次實驗，終於摸出訣竅來，從此屠曉玲都是在濃郁的咖啡香味中醒來。

然而生活一切如常，每天早晨，咖啡仍然飄著香，屠曉玲也聽得到杜子安躡手躡腳在廚房忙碌的聲音。她起身至餐廳，桌上已擺好烤得熱呼呼的吐司，洋火腿、起司、荷包蛋加上一盤水果，豐盛的早餐似乎仍舊一再宣示，這是一個親愛而溫暖的愛心情人餐。兩個人仍是固定雙手張開報紙，專注地閱讀，偶爾放低一邊報紙，報告一下新聞大發現，或者值得討論的文章。

一到七點五十五分，杜子安就會出門，和屠曉玲的堂哥屠志明到離家只有幾步路的高中網球場打網球。回來的時候，杜子安還是會順便帶些外賣的菜回家，兩人吃完，就各做各的事，睡個小小的午覺，然後杜子安去做院子，屠曉玲彈一會兒琴就準備晚飯。

每一年儘管杜子安隱藏得很好，總有一股說不出的甜蜜的、喜悅的氛圍，在他們之間流轉。但是今年在他們之間，似乎少了些什麼？空氣裡充滿了懸疑的氣息，屠曉玲忍不住想，是杜子安忘了，還是他隱藏得太好了？屠曉玲完全看不出蛛絲馬跡，毫無頭緒，只能悶悶地想，今年的結婚紀念日會是一個意外的大驚喜嗎？

那個時候正是夏末，最熱的時候。加州 自從二月以來，沒下過一滴雨，才五月就斷斷續續出現大大小小的野火。之後山火 一路蔓延焚燒越來越熾烈，迸斷的樹木帶著火苗飛躍過河水，以燎原之勢從這州一路燒到另一州，燒毀森林、吞噬木屋，甚至捲向平原，東西相合。兩三個月下來，只見濃煙蔽日遮天，滿天紅彤彤的，連太陽都是血紅色的，猶如世界末日，讓人沒由地不安起來。

那天屠曉玲感覺身子有些熱，較平日累些，想著，大概是山火的關係。晚上草草吃完晚飯，她交代杜子安幫忙收收廚房，就到臥房休息了。

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結婚紀念日那天，天色濛濛，時間彷彿都停滯不前了，屠曉玲悠然醒來，已經有點晚了。她驚異地發現，竟然沒有聞到咖啡的香味。她不免想，大概是因為起來得太晚的關係，香味早已散去。她怎麼會睡得這麼久？空氣中凝結著一股清冷，她感覺哪裡不對，驚坐起來，睡意全消。愣愣地呆坐，忽然想起今天是結婚紀念日，也許杜子安是要帶她到市中心專門打造的室外餐飲區去嘗新呢，想著，屠曉玲搖搖頭，嘲笑起自己來，真是太緊張了。

她起身梳洗，換好衣服走到餐廳。

意外的，餐廳窗簾仍是閉著的。她走過去拉開百葉窗簾，帶著淡淡橙色的陽光穿透進來，在木質餐桌上印出條狀的圖形，形成一種懷舊的情調。

桌上空空的，沒有咖啡、沒有吐司、沒有洋火腿，也沒有起司和荷包蛋，卻有一張字條。

屠曉玲拿起那張紙，順便開了燈，才看清紙上是杜子安的字，寫著：我們離婚吧！

「離婚」這兩個字她明白，可是屠曉玲此時不明白，離婚這件事出現在這裡，是什麼意思。

這絕不是開玩笑，但她真不明白怎麼回事，呆呆地站在那兒，一時之間不知道該怎麼辦。

為什麼？為什麼？她想得頭痛欲裂，仍想不明白。

屠曉玲責怪自己偏偏晚起，如果她今天比杜子安早起，又會是怎麼樣的光景？

她不能想像，杜子安就這樣消失不見了。

杜子安是個思慮周到、非常謹慎小心的人，疫情兩年半，不是非要親自出馬的事，他是絕對不會輕易出門的。唯一的例外，就是禮拜六的早上，仍然會和屠志明打網球。理由是空氣流通，又能曬到太陽，還能健身，何況一個禮拜只打一次。

兩人打完球會帶外賣回來，堂嫂鐘慧英到時間，就會帶些水果或點心過來。四人坐在後院荷花池旁邊的涼亭，高高興興、熱熱鬧鬧地享受最快樂的每周聚會。

這個步步都要精心計算、小心翼翼的人，會到哪裡去呢？（一）