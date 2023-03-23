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南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

生財有道（四二）

紅山玉

「娟姊、李先生你們聽聽，這苦日子我看是沒頭了。你這個店我反覆勸了菅先生好多次，他終於答應可以買了。不過因為他來的時間不長，他不願意自己單獨做這家店，想和我合夥，一起幫你度過難關。這個店，我們兩千刀能接下來，好像你這個店租約還有兩年才到期呢，現在境況也不好，即使不進錢，我們也得照常付房租。你看看，要不是你說你家裡大姨可能身體不好，我們也不會考慮接下來。別看買店只花兩千元，可是這到期了，房租不也得漲價？而且房東是否同意租給我們也是問題，沒準你還得出面幫我們和房東談呢。」

朱鳳凰一臉同情、一臉憂鬱的表情說完了這番話。菅錢在旁邊只是附和著說就是、就是呢。而童謀就跟一個看客一樣，一聲不吭。後來他說：「你們兄弟姊妹們談，我就負責給你們開車。你這店裡有衛生間嗎？」

李俊杰一指後面：「衛生間就在那邊。」

童謀到了衛生間，就給老婆發了個短信，只有幾個字：是不是太狠了？

朱鳳凰看到了手機上的短信，心裡暗暗罵了一句：成不了大事的主兒。這算個屁？各有所需不是嗎？

王娟聽著幾個人的談話，臉上毫無表情，她無法表達自己心中的憂傷和憤怒。自己家的這個店啊，值七、八萬呢！現在兩千就出手？她抬頭看對面坐著的丈夫，他的臉上一臉平靜、一臉期待。

「好，我答應你們，去幫你們和房東談租約延長的事情。不過價格你們得給漲上來一些，兩千刀太低了。」李俊杰終於有了一點點不同的意見。（四二）

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