奶奶住在大山裡（九）

一見到他，奶奶就畢恭畢敬地站了起來，

「劉支書，你身體可好？」她還端出招待貴客的盤子，裡面有炒花生、炒瓜子、水果糖。

劉支書一揮手，「不用了。今天來，主要是說兩件事。第一件，你說過完正月，要請假送孫子回城去。這件事，我們扯過了，准你一天假。送完就馬上回來，接受群眾監督，要繼續好好改造。」

「謝謝劉支書關照，謝謝劉支書。」奶奶千恩萬謝。

「我侄子正月初八討老婆辦喜事，村裡人都會來，你家來不來啊？」劉支書斜著眼睛看著奶奶。

「一定來、一定來！」奶奶從貼身的袋子裡掏出五塊錢來，恭敬地遞到劉支書手上，「這是我家的隨禮。我這裡還有幾個好碗，劉書記拿去辦喜事用。」她從櫃子裡小心翼翼地拿出幾個細瓷碗來，用舊報紙包紮好。

劉支書站了起來，接過了碗。「你現在比以前有了些進步。以後還要好好改造，爭取重新做人。」

「我一定好好改造、一定好好改造！」奶奶腰半弓著，不停點著頭，「劉支書，你是幹大事的人，我這邊你就放心吧。」

劉支書哼了一聲，拿著這幾個碗轉身走了。

6

「新娘子來了、新娘子來了！」隨著村頭傳來一聲欣喜的呼喊，頓時，劉支書家院門響起「劈里啪啦」震耳欲聾的鞭炮聲。幾個皮膚黝黑的中年人，舉起手中的黃銅嗩吶，仰面對著天，鼓動腮幫子，吹奏起歡快的樂曲來。嗩吶聲和鞭炮聲響連成一片，連空氣都一下子變得喜慶熱鬧起來。

我一大早就和簡妹子、小牛子他們跑到劉支書家的院子裡看熱鬧。（九）