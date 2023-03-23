薛慧瑩／圖

阿梅這一鼓勵，璜的動作反而慢下來。璜認定自己活在洞穴裡，或者像幽靈，他自己也不知所以，更從未想過做布偶賺錢。最近那張熟悉的吃過豬腳麵線的臉，顯得老邁富態起來，也不再摘下腦袋嚇唬璜，只是神態從容地凝注雙眼，跟璜四目對看。

璜經常被看得移開眼光，只有這樣的時候能催促他，一針一線、一起一落加緊縫布偶。「靈通長老仔細聽著，雲州有一名自稱大儒俠之人，向本鏡而來，此人乃屬於太陽星宿。」璜在自己嘟嘟囔囔的唱念聲中鎮定自如。這是他縫布偶必誦的經，所有的妖魔鬼怪都降服在他的誦經聲裡。他每天凝神聚氣，把整套整套的戲文反覆背誦。

他們家幾乎從不開伙，兩個女兒放學直接去餐館吃飯兼跑堂。璜自個在家，隨時熱剩菜，按說已經非常方便。他卻日漸疏懶，現在連微波爐熱菜都嫌煩，只等母女三人下班回家，為他帶飯菜回來吃。如果兩手空空回來，他就決定什麼也不吃。他的妻女儼然成了朝聖的門徒，而他就是在深山修行，無所謂吃飯的印度 高僧。

這一日，阿梅又帶回他喜歡的滑蛋炒飯。璜已經一天沒有進食，打開炒飯，依舊一口一口嚴肅地送進嘴裡，阿梅在旁邊拆看郵件。一邊說：「下星期四是你的五十大壽，我已經訂好一桌酒席菜。我們跟莊家兩口，帶上餐館員工一起慶祝。」

璜聽得嗆出一口飯，連聲拒絕：「不要！不要！不要！不要！」

「你從來不去餐館，不知道我們餐館裡面也有宴會廳。裡面安安靜靜，你見不到別人的。」

璜黯然無語，阿梅接下說：「五十大壽不做，人要倒楣的。」

「胡說八道！我就不過五十大壽。」璜突然發火。

阿梅著急起來，「五十大壽我都不給你做，人家會怎麼說我？而且，你每天關在屋裡多少年了？美國長什麼樣，你知道嗎？外面的世界什麼樣，你知道嗎？」

璜啞口無言。到了星期四晚上，他的大女兒夏麗開車回家接他，璜穿著過時的西裝，委屈地跟夏麗從餐館的後門直接進宴會廳，迎面一張大圓桌鋪著大紅桌布，上面一套套餐具已經擺好。夏麗扔下他說：「爸，你跟莊叔叔聊一會，我們大家略等一下過來。」

璜第一次見到聞名已久的莊先生，莊先生顫巍巍坐在背對門口的位置上，穿一身雪白西裝，聽到他們說話的聲音轉頭。他打著淺藍條紋的領花，領花上的臉清瘦蒼白、略顯浮腫，轉頭的姿勢因為緩慢，顯得像旋轉的木偶。璜一下呆住，「是你啊──這次你的頭會不會掉下來？」

「不會，我每次都告訴你不會。你老是喊說我的頭會掉下來，我每次都告訴你說不會、不會。」莊先生口齒不清卻焦急地答。

「咦，你們認識嗎？」阿梅跟莊太太同時進來，一起問。

璜跟莊先生心無旁鶩地一起凝目對視，璜於是雙手合十，嘴裡開始咕咕噥噥地念：「搖呀搖，搖呀搖，風吹飄搖，人死過橋，十年恩十年怨，回首殘照──」

「我每次都告訴你，你唱布袋戲好像在念經，不好聽啦。」莊先生又是口齒不清地說。

「他們真的認識！」兩位太太一起驚呼。

「請坐呀，壽星。」莊太太首先回過神來，把璜推到莊先生旁邊的主位，「兩位先生這麼有緣，早該見面。我們太不會辦事了，真是罪過。」

阿梅驚疑不定，張著嘴說不出話。廚房不停送菜進來擺滿一桌，人也漸漸到齊，連大廚都抽空出來敬酒。

阿梅已經鎮定下來，臉色平和地看著手足無措的璜和莊先生，忽然若有所悟地問：「老公，你們兩位是那年你出差的路上認識的吧？」

璜沒有聽進去阿梅在說些什麼，卻瞬間站起身，撥開莊先生的頭髮，「就是這條疤，我看過的，就是這一條。縫合線這麼難看，好像蚯蚓在爬，一點也沒有我的布偶縫得好。」

莊先生突然眼淚汪汪地望住璜，「醫生縫得不好看，麻醉也上得不夠，我好一陣痛啊。」

「對不起、對不起，現在沒事了，我們都挺過來了。」璜把那顆頭顱輕擁入懷，「現在沒事了。」

次日，璜第一次開車送阿梅去餐館。開車的技術在幾分鐘適應之後，就跟二十年前一樣，毫不含糊。璜也惦記著莊先生，從今而後他的時間和精力、他全部的餘生都屬於莊先生。素昧平生的兩人，終於要親密地走到一起。人生路上，他摘下的苦果，終於嚥下肚了。

璜帶著一箱藏鏡人的布偶，這些布偶即便多半橫眉怒目，此時再看，卻一個個搖身變得慈悲、憨厚起來。那一個溽暑的夜晚，莊先生沒有看完的「藏鏡人」，璜要表演給他看。璜把莊先生的地址設定在車裡，「靈通長老仔細聽著，雲州有一名自稱大儒俠之人，向本鏡而來──」璜哼著爛熟的戲文，右腳輕踩油門，他這就要去陪伴莊先生。（下）