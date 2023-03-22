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狂風暴雨又來襲 金山灣區大停電 大樹砸麵包車司機亡

風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

生財有道（四一）

紅山玉

他正咯吱咯吱地走路，一邊聽著自己腳下那雙棉鞋彈出的音樂聲，表嫂的電話就到了。

童謀一聽老婆說家裡水管漏水，就知道有大事發生。家裡的水管上周剛修完，怎麼會漏水呢？但是聰明的電腦工程師從老婆的語調中，就聽出了端倪。公司裡有不少華人同事，這樣的理由請假，沒人會懷疑他。

三人委員會就在朱鳳凰家那寬大的會客廳裡，再次開常委會了。這次朱鳳凰開門見山地表達自己的看法。

「這家店，咱差不多能免費拿下。那個坐監十年的店主現在終於不得不出手了，即使不賺錢，他也得賣。我看出來了。他那十年積累的怨氣加上目前他家裡潛在的情況，這個店咱們大概可以直接拿到手。咱們出面吧！」

朱鳳凰分析完，菅錢看看表哥，童謀又看看老婆，然後掉頭又看看表弟。「咱免費拿？是不是太狠了點？」

呵呵，朱鳳凰冷笑了一聲，「狠？無毒不丈夫，聽過這句話沒？想發財，沒外財怎麼發財？聽我的，沒錯。」

稍微猶豫片刻，三雙手重疊著交錯在一起。

三人委員會加上店主夫妻五個人，這次一起坐到了店裡。剛好那天是月末，店裡沒啥人。收音機裡傳來省長樂高的聲音，他說大家還要過一段緊日子。病例每天都在上漲中，本地的食品供應鏈也大受影響，物價不停上漲。但是光明很快就會到來，他治下的魁北克人民一向勤勞勇敢，什麼樣的難關都能闖過去。做為一省之長，他會永遠和人民站在一起。（四一）

供應鏈 華人 魁北克

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