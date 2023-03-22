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風暴挾帶大雪 南加山區居民坐困家中「鬼天氣不知啥時結束」

奶奶住在大山裡（八）

江在涵

剛說完這句話，奶奶就「嗚嗚」地哭出聲來：「媽，你一輩子歷盡辛苦艱難，走的時候還那麼淒涼，沒有一個人給你送終，最後連棺木都沒有一個。媳婦對不起你啊！可我也是一點辦法都沒有啊……」

我呆呆地站在旁邊，心想，這一定是太婆的墳墓了。可是，為什麼太婆的墓會是那麼小、那麼簡陋，甚至連一個墓碑都沒有呢？看奶奶哭得這麼傷心，我忍不住也難過起來。

我走上前去用手拉奶奶，「奶奶，你別哭了。奶奶，你快起來啊。」

奶奶又哭了一陣子，扭頭對我說：「涵涵，你過來，給太婆磕個頭吧。」

我聽話地也跪了下來，朝著那個小土包拜了幾拜。

「媽，涵涵給你磕頭了。媽，你高興了吧？」奶奶抽泣著說。她慢慢站起身來，從口袋裡拿出幾張黃紙，放在土包上面，用土塊仔細壓住，然後又拔去了墓前的幾根青草，才依依不捨地領著我離去了。

等我們回到奶奶家的小屋時，發現叔叔已經坐在堂屋裡，他在等著我們。

「你們怎麼這麼晚才回來？我赴墟來回走了一百多里山路，都比你們早到家。」他抱怨著，伸手從懷裡掏出一本小人書來，

「涵涵，給你買的《馬車的故事》。」

《馬車的故事》是我在城裡小朋友軍軍家玩耍時看見過的。當時我剛翻了幾頁，就被軍軍收回去了，說他也是借別人的，自己要趕快看。之後，我就一直惦記著這本小人書。沒想到，我居然能在山村裡擁有這本書。

「謝謝叔叔！」我把小人書緊緊地抱在手裡。

過完年沒多久，一個長著一張圓圓的黑臉，胖胖的像頭拱門豬的幹部模樣中年人，來到奶奶家裡。（八）

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