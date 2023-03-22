薛慧瑩／圖

這瞬間發生的一切，快得像電光石火，他措手不及，大腦裡面轟一聲地急踩煞車，整個胸腔撲在駕駛盤上，一陣心膽俱裂！璜盲目地再踩油門，向前沒命地狂奔。他肚裡不知胃還是腸子，這時統統糾纏到一起，一根根、一寸寸地打結，打上死結，把他痛得冷汗直冒。

車子駛過一個小站，才稍微平復下來，卻發現兩隻膝蓋一路都在顫抖，止不住地顫抖，需要兩手很用力按住才勉強壓下。「快要到高雄了。」璜呻吟，「終於到家了。」璜用盡最後的力氣，把車子開到家旁邊的停車場。

停車場很黑，其實只是一小塊空地租給三家人停車。璜下車，軟綿綿地摔了一跤，跪在沙石地上一陣發呆。終於撐起來拿著手電筒照車頭，右邊車窗上千百條裂紋，好像被一張無形的網罩住千百個碎片，硬撐在那裡。它們其實已經粉碎了，就像他的人生，在剛才那一霎粉碎。

璜回到車裡坐下，不知過了多久終於出來，在巷子裡走著。遠遠的，迎面兩盞強光照射過來，璜退到牆邊的黑影裡。車子來到他身邊，裡面的男人搖下車窗，「阿璜，我一直要告訴你啊，就是碰不到，拜託你停車的時候要靠邊一點。你每次停太當中，我很難把車開進去，不好意思啊。」

璜機械地答應：「好的。」忽又惶然說：「我沒有開車，我不會開車啊。」

那人一愣，轉而笑了，沒有再說什麼，把車開走。巷子裡一連好幾扇紅門，璜打開其中一扇，經過種著芭蕉樹的院落，上到二樓，他太太阿梅照例在入口的玄關為他留盞燈。璜直接到開足冷氣的臥室躺下，阿梅在黑暗中偎過來。璜沒有擁抱她，只感覺眼裡乾枯無淚。

「我一直等你到十一點才睡下。」阿梅說。

璜翻身背對阿梅，一動也不動地躺著，直到聽見阿梅輕微的鼾聲，才因為實在疲倦，跟著入睡。恍恍惚惚混沌間，璜來到田壟上，見一人坐在那裡忽然摘下頭，兩手掰開頭殼，開始一高一低抽著線，很認真地縫合裡面腫漲的大腦。

璜看得「啊」一聲大叫醒來，在冰窖一般的臥室裡，璜汗流浹背，不敢再闔眼。璜知道那人一定死了，璜自己也死了，就在那一個出差之後的夏夜。事發之後，受害者和肇事者一起死了。

璜從此無法在夜裡入睡，只能在天將亮之際，阿梅趕著送兩個女兒去幼兒園，那一點時間裡，迷迷糊糊地昏睡一會。家人不在的空屋使他恐慌，外面的人海讓他畏縮，更從此不敢碰車子。如此，白天、夜晚皆精神委靡，那個夢境變得像幻影。幻影眼熟了，璜看清那個坐在田壟上的人臉，是那個吃過豬腳麵線的男子，臉龐上有長過青春痘的痕跡。

璜哆哆嗦嗦地當場跪倒，「我不是故意的，我真的不是故意的，真的不是──」這模樣被進門的阿梅撞見，驚訝地問：「你怎麼了？故意怎麼了？」

璜依舊跪在地上，臉埋在兩膝間啜泣，「我已經死去了！我已經死去了！」

阿梅替他辭去工作，過三年，夫妻二人帶著兩個女兒移居紐約。原以為徹底改變環境，可以重新生活，沒想到那個噩夢也跟著出國，璜還是無法在天黑之後闔眼。漫漫長夜，璜養成在地下室聽布袋戲的習慣。聽得多了，自己也動手做布偶玩起來。兩個女兒也跟著玩布袋戲，還在中國年表演給同學看。縫布偶這件閒事，因此變得理直氣壯。

阿梅做著兩份工，一份是每天清晨五點到九點，在肉市做分裝的工作，中午再到一家中國餐館做收銀員。這樣辛苦工作十多年，積存到一筆錢，更累積了寶貴經驗。阿梅跟餐館熟客莊太太交上朋友，兩人在華人 聚集的法拉盛 合開了一間餐館。阿梅的生活圈雖然漸漸複雜，對璜的關照卻始終如一。阿梅相信，那個溽暑的夜晚如果沒有出過怪事，她能幹的老公一定會憑自己的努力，變成千萬富翁。雖然阿梅至今不清楚，那個夜晚確實出了什麼事，對於親友間紛傳「撞邪」的說法，也半信半疑。

「今天莊先生又去廚房裡幫忙，我看他一把眼淚、一把鼻涕地剝洋蔥，就做了一杯珍珠奶茶請他喝。」阿梅深夜回家，經常告訴他餐館裡的瑣瑣碎碎。璜早就聽說，莊先生自從二十年前出過車禍 ，人就顯得呆笨。莊太太偶爾帶他去餐館打雜，免得莊先生每天窩在家裡。

這點跟璜的遭遇很像，兩位太太除了做生意夥伴，相互間因此特別體貼。璜從未去餐館露臉，莊太太偶爾去他們家，匆忙進出間兩人照過面，平常也沒有來往。餐館生意十分辛苦，兩家人沒有其他朋友，生活單調乏味。

「我實在看不出，莊先生從前會打太太，聽說他原來脾氣火爆，經常對莊太太拳打腳踢。」

璜聽得微微一笑，「有這種事？」

「是啊，莊太太說的。她不會亂講話，沒什麼好亂講的。」阿梅轉身上樓。璜見她好像不高興了，也沒有說什麼。璜總覺得事不關己，到如今，除了氣候，沒有什麼會影響他。阿梅前幾天給他一包零頭布，讓他努力縫布偶，「只要手工做的都值錢，老公你就多多益善地縫，我將來替你賣。」（中）