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巧佳的麻煩事（四）

鶴望藍

房屋檢查員更讓人無語，他的職責也包括檢查熱水器的呀，怎麼就沒發現根本沒開，引起這麼大的誤會，真是豬隊友！

賣方經紀人連連道歉，說屋裡熱水器一直開著。前幾天要修復廚房那塊不平整的地面，施工人員可能動過開關，忘了恢復原狀，他一時疏忽，沒去查看。巧佳接受他的解釋，她記得報告裡提到有些水管流出溫水，其餘只是冷水。那應該就是熱水器關掉之後存留的熱水，流完了就剩冷水，這就對上號了。

事情解決了，巧佳很開心地給海倫回電話，海倫的反應卻讓人高興不起來。她沒有因為熱水器沒事而欣喜，反而想起廚房那塊不平整的地面：「報告裡好像沒有提地面的事。」

「報告裡沒有，那就是修好了，沒事了唄。對方告訴我，在檢查房子之前就修好了。」巧佳說。

「要是他沒檢查出來，那就有大問題。」海倫根本不聽巧佳的話，又開始她無邊的懷疑，竟然忽略熱水器的事。彷彿她很希望房子有很多問題，沒有問題反而不自在啦。

「怎麼會呢？檢查員是有執照的專業人士。」說完這句，巧佳知道白說。對付這樣負面的客戶，她不親自驗證，是沒法擺平的。她會被自己想像出來的各種幻覺困擾不休，於是提出陪海倫去小公寓走一趟。

她們去了，還有海倫的媽媽。熱水正常、地面平整，海倫無話可說。

公寓的檢查期將過，按流程巧佳需要海倫簽署一份書面通知，告訴賣方檢查後接受這個房子，買賣繼續下去。如果有需要修補的地方也提出來，讓賣方在過戶之前按要求修補。（四）

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