奶奶住在大山裡（七）

等她回來時，手裡拿著一碗白米飯、一碗煮好了的黃牙郭，倒入奶奶竹籃子中的陶瓷缽裡，伸手摸了摸我的腦袋。

「你是不是個招財童子啊？」她微笑著面對著我問。

我連忙點點頭：「招財童子就是我啊。」一路上，奶奶反覆叮囑我，別人問就要這麼說，我就記住了。

那個老奶奶愈發開心地笑了，「石妹子，你要熬出頭來了。看看，你孫子這麼靈泛（聰明），長得這麼神氣，兒子又好曉得孝順，將來你會跟著享福的。」

「哎呀，這話可講不得。我還要好好改造、好好改造。」奶奶連忙擺著手。

「改造？我看那些吃得肥肥胖 胖的傢伙倒是需要改造呢。」那個老奶奶低聲哼了一句。

奶奶又帶著我，在小村莊裡一家一家去要飯。我發現，只要我一說「招財童子就是我」，大人們就滿臉笑容，沒過多久，奶奶竹籃子裡就裝滿了米飯、煮番薯、炒花生。

「太好了。」奶奶高興地瞅著我說，「這下子你身上的晦氣就算是全給去掉了。」

5

冬天的天空黑得真早。回來的路上，我們看見血紅、血紅的夕陽緩慢地落到群山的後面，天色漸漸暗了下來。接著，一輪圓圓的月亮，從山的那邊緩緩地升上夜空，就像抖開了一匹巨大的白紗，給山山嶺嶺、田野道路都披上一層淡幽的清輝。

在這潔白的月光下，奶奶領著我，沿著另一條小徑，來到那個有許多墳墓的山谷裡。她走到一個沒有墓碑的小土包前，雙腿跪了下來，嘴裡念叨著：「媽，你在那邊還好嗎？我帶涵涵來看你來了。媽，你要是看見了，心裡一定會歡喜的。」（七）