薛慧瑩／圖

璜把縫製好的布偶套在一隻手上，顫抖抖地搖了搖。「搖啊搖、搖啊搖，」他臉上汗涔涔的，用感情特別豐富的嗓音唱：「輪迴殿上，判一紙命繳，戰場上的兩人，仇眼對視，存於心的一念，凝注唯殺！」唱到這裡，感覺氣氛出來了，趕忙在另一隻手上也套進布偶，轟然布陣，兩隻布偶一起落在桌面，急雨似地奔跑敲打。

「霎時，神決再開新章，太荒崩然失色。」璜提高音量，「啊哈！」喝一聲，人也跟著站起來，「我乃是號令天下的藏鏡人也！」臉上詭異一笑，暗呼：「反派好！沒有反派唱什麼戲？必須要有反派！」

璜這個百萬食品推銷員的人生裡，如今只剩下布袋戲。這從什麼時候開始？快要二十年了吧？自從那次出差之後，那個他此生最後一次的出差。

璜褪下布偶，把它們跟其他的布偶歸攏到一起。這些布袋戲偶的線腳十分齊整，是璜一針一線，長年累月辛苦縫製出來的。縫好之後，還用毛筆蘸著恰恰好的顏料，在塞著棉花的小腦袋上，工筆畫出一個一個臉譜。細看它們每個不同的表情，都出自同一張臉面，是那一次出差看到的布袋戲「藏鏡人」的眉眼相貌，璜從未忘懷。

璜在桌椅間焦躁地來回走，又是滿頭大汗。這地下室裡的冷氣機嗡嗡響，卻吹不出多少冷風，加上沒有自然涼的心境，實在悶熱得慌。已經九點，大地還在一口一口地噴吐熱氣，紐約法拉盛 的夏天越來越長、越來越熱、越來越像台灣。

像那一個他出差回高雄的夜晚，特別熱，半路上且感到飢餓。其實下午跟商家在館子裡吃過，只是那種應酬飯不好吃，總是太忙著探底細、套交情。璜真希望憑他自己，可以生產出獨一無二的食品品牌，使人人叫好、處處搶手，他因此可以在商場上硬碰硬，不需要噓溜拍馬，大把鈔票自然滾滾來。然後早早賺足這一輩子需要的錢，早早退休享受人生。

所謂的享受人生，璜很明白要適可而止，就是不能揮霍，譬如，生活簡單，只關愛必定要關愛的人。這點璜做得很好，他沒有揮霍寶貴感情的習性。另外，他夢寐以求的旅遊只限定在寶島台灣，不對，限定在亞洲吧！也不對，只要不妄想太空 之旅，就不算揮霍──璜無可救藥地在這一點上，跟自己討價還價。

不知不覺間，車子開出公路，在附近幾個村鎮忽悠悠地轉，心裡繼續漫無邊際地想：如果可以每天在豪華郵 輪上度日、如果──其實，這麼大熱天，只要能夠在海邊，面對夜色下的海面，聽著轟轟的潮聲，光腳丫走在鬆軟的沙灘上，讓海水一波一波湧上來淹蓋腳背，如此，涼涼的海水、涼涼的月光、涼涼的海風，人生應該多一點這種「涼涼的」時候啊！

忽然，璜被一片沸沸揚揚的聲光吸引，開車尋過去，到大廟旁邊停下。廟前面臨時搭蓋的戲台正在上演布袋戲，戲台上的男子揮汗如雨，還頓足捶胸地大聲吆喝著戲文，加上布袋戲喧鬧的樂音，再加上台下鑽攢動的人頭，十足一個大汗淋漓的夜晚！廣場兩邊各一排攤販，璜先在灌大腸的小吃攤吃起來，一邊叫來冰啤酒。聽老闆娘指著戲台，熱心地告訴一個扶著腳踏車的男子：「你一定要看完這齣藏鏡人，真好看。」

「不看了，該回家了。我今天過生日。」

「過生日喔，有沒有吃豬腳麵線？」

「吃過了。」男子笑笑，扶著腳踏車走了。

「呃，藏鏡人。」璜從不知道布袋戲有這些名堂。他灌下兩瓶啤酒，一點酒精居然在他肚裡掀騰。今晚老感到輕飄飄的，大概剛成交的大筆生意讓他太興奮了。他又替老闆賺進一筆錢，璜自己的紅利當然也為數可觀。原來以為食品是小額生意，可是璜經手的都是百萬元的訂單。

璜站起來，參觀一個一個小吃攤，戲台上肺活量充沛的男嗓音繼續在熱情地喊：「金光閃閃，瑞氣千條，大人物出現！」頓時台上砰砰亂響，台下一陣拍手叫好。璜站在人群後面，興味盎然地看了一會，借著酒意和一身熱汗，沒頭沒腦地大聲念：「金光閃閃，一陣冷風吹過！」喊完，對著兩邊投過來的眼光笑笑，接著到外面找車。車門一關，大廟前的人聲一下被關到窗外。車裡的時鐘指向九點半，如果開快一點，再一個鐘頭就可以到家。

璜倒車，慢慢把車子開出巷口，開上暗沉沉的小路。小路在微微隆起的坡地上，筆直地伸向天涯海角。璜猜想快要上高速公路了，他加速急駛，兩旁不知什麼景物飛馳而過，天地間只剩下他和他的藍色本田。朗朗明月把車燈照耀下的路面照得更亮，車燈照不到的兩邊襯得更昏暗。

那時候應該快要離開村莊了，路兩邊的斜坡下，朦朦朧朧浮現黑黑的田野，就在那時，那輛腳踏車從黑暗裡蹦出來。不對，璜是感覺撞擊之後，才看到一件重物打在車窗上。是一個人體，打到右邊的車窗再彈出去。明晃晃的車燈裡，一個男體攤開四肢，像大鳥一樣飛起來再降落，然後側臉趴伏在路邊。是那個吃過豬腳麵線的男子的臉，不遠處摔下一堆支離殘破的腳踏車。（上）