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與父親的兩次談話（全文完）

草白

「你還不知道吧，當年造這房子的老闆現在住在監獄裡了。」叔叔說。

我聽母親提起過此人，一度攻城略地、風光無限，打下萬里江山。不幾年，平台融資失敗，債務滾雪球似的，摧枯拉朽，敗得更快。這些年，無論一夜暴富還是瞬間破產，對我早已不是什麼新鮮事。

「這些人可真了不起……你爸爸也很了不起，做了別人一輩子也做不到的事。現在的年輕人膽子都變小了，再也不敢做什麼事了。」沒想到叔叔會這麼說。如果父親知道叔叔這麼說他，大概也會感到意外吧。在父親生前，他們之間可是矛盾重重，誰也看不慣誰。

那一刻，我覺得自己似乎有必要對叔叔敞開心扉，關於那次遠行途中發生的事……但我躊躇著，不知該說什麼。

叔叔看了我一眼，忽然問道：「你的腳沒事了吧？」

我使勁地點頭，好像是對某件重大事情的確認，「說來奇怪，如果你不問，我都快忘了這檔子事了。」我笑了笑，心頭的某些東西忽然就此放下了。叔叔也笑了。

那一刻，我想起網上的女孩，經歷九死一生終於回家後，我幾乎將她遺忘。我相信她也不會再記得我了，可一旦想到她永遠也不會知道發生在我身上的事情，心裡竟有一種微茫的苦澀。

那個春天的午後，我和叔叔待在父親留給我的房子裡。房子周邊很安靜，偶爾傳來幾聲悠長的鳥鳴，可能來自河邊的小樹林。我們坐在屋頂上，一會兒看看凌亂的雜草、一會兒望望天空，有一搭沒一搭地閒聊著，格外悠閒，好像父親那一代人已經把所有事情都做光了，輪到我再也沒有什麼可做了。（全文完）

破產 監獄 融資

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