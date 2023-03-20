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奶奶住在大山裡（六）

江在涵

鄰居簡妹子、小牛子家裡，已經把為過年準備的燙皮、米果拿出來，在太陽底下曬。路上的積雪也慢慢融化了。

「我今天去沙石趕墟，帶點年貨回來。」整天在生產隊裡忙碌的叔叔對奶奶說。

「你去吧。記得給涵涵帶點東西。」奶奶低聲交代著。

「嗯。」叔叔答應了一聲，背著一個裝滿了冬蘿蔔的口袋，邁開大步，沿著彎彎曲曲的山路離開了。

奶奶在裡屋的木櫃子裡翻出一件舊衣服，非要我穿上。

「今天我們就去外面要飯了。你先來換件衣裳，涵涵。」她自己換上了一件老式的藍衣服，手裡還挎著一個竹籃子，裡面放著一個大陶瓷缽子。

「我不穿！」我一看就不樂意。這件衣服，連鈕釦都沒有，還是用布條做的絆搭，把兩邊連在一起的。我記得在城裡看電影時見過，那是舊社會裡地主家小孩穿的！

「涵涵，乖，聽話啊！你穿上這件衣服，別人就會喜歡你，就會給你飯吃了。」奶奶哄著我。

我噘著嘴，還是不太樂意。

「你看看，其實這件衣服滿好看的。你知道嗎？你爸爸小時候就穿過這件衣服呢。」奶奶說。

「爸爸的衣服？」我一下子就來興趣了。

勉勉強強，我總算穿上這件舊式衣服。奶奶上下打量著我，眼圈變得有些發紅，「像，真像！」

她拉著我的手，沿著山路走了一陣子，來到另一個小村落。奶奶走進一個小院子裡，敲著門。

「哎呀，石大妹子，你帶著小孫子來了？快進屋去聊刻子，喝口水。」一個滿頭白髮的老奶奶拄著拐杖出來，一見到我們，就咧開沒牙的嘴笑著。

「不啦、不啦。」奶奶對她說，然後湊近她，低聲用鄉下話說了幾句什麼。那個老奶奶嗤嗤地笑了起來，抬頭看了我幾眼，轉身回屋裡去了。（六）

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