趙梅英／圖

既然都問到這分上了，巧佳本著對客戶的告知義務，直接回答：「是的，這麼低的價格，對方很大可能不會考 慮。」她沒把話說死，可是意思很明白。

海倫聽了巧佳的回答，正如巧佳所料，還是堅持讓巧佳擬七十萬的購買合同試試運氣。

同樣的，賣方的反應不出所料，根本就不還價，坐等合同過期。這邊巧佳在海倫的指示下，兩個小時漲一次價：七十二萬、七十五萬……一直漲到八十六萬，「八十六萬！再不能多了！」海倫咬牙切齒地說。

既然都可以出價八十六萬，又何必當初呢？你在這邊跳腳，對方就是紋絲不動，一副不屑與你交手的態度。很明顯，這樣的議價方式，從一開始就將賣方得罪了。第一次出手就在對方的沉默中，灰溜溜地偃旗息鼓。

海倫著急要買個公寓給女兒，只有退而求次之，轉買隔壁另外一家同型公寓。一查，隔壁那家卻在這天被人簽了合同。連開價的機會也沒有。

出師不利，海倫被狠狠上了一課，只有對附近一家六十五萬的小公寓下手。這次海倫學乖了，出價六十三萬五。對方還了五千塊錢，就以六十四萬順利成交。

到了房屋檢查那一天，海倫突然打電話給巧佳：「我媽媽昨晚來了。」

「嗯，你說過。」巧佳答，等著海倫往下說。

「今天早上十點檢查員來，我媽想趁這個機會去看房子，你可不可以帶我媽去？我要去上課，沒空……」海倫自顧自地說。

海倫媽媽要在這時看房子，是幾個意思呀？真要去八卦 小公寓的話，也不差一時半會。非要趁檢查員在的節骨眼去，就有監督的意味。本來檢查員拿錢就是為你拿放大鏡挑房子的毛病，你還火眼金睛地盯著，擺明著就是誰也不信。也不想想，你有那個專業知識嗎？真是多餘。巧佳很快明白了海倫的意圖，不願被她牽著鼻子走，淡淡地答：「我今天上午有個約，不是一般可以改動的約，是去看牙醫。幾個月前就約好的。」

「哦，那我叫我媽自己去吧。」海倫悻悻地說。

現在都幾點了？巧佳放下電話，有些慍怒。海倫電話裡的唐突惹火了她。那個態度好像只有她海倫會忙，別人都沒事，等著她召喚。海倫自己約的房屋檢查時間，既然要上課，就不要約這個時間啊！可見她開始時，也沒打算全程陪著檢查員在小公寓裡。正是夏季炎炎酷暑天，誰願意屋裡屋外進進出出呀？等報告出來，看報告就得了，再有問題，也隨時可以詢問檢查員。可是媽媽來了，母女倆一商量，覺得還是放心不下。自己去不了，竟然還很不客氣地把主意打到巧佳這裡。

檢查報告當天就出來了，海倫也沒提她媽媽去了現場，有什麼特別發現。當然是沒看出個所以然來。

讀完檢查報告的海倫，憂心忡忡對巧佳說：「房子有很多毛病。」言下之意，後悔買了這個小公寓，被報告裡密密麻麻的大小問題嚇倒了。

二手房哪裡會沒有問題，要分清問題的大小和嚴重性。巧佳也看了報告，沒有結構性的大問題，只有一堆小問題。經驗豐富的她逐字逐句地和海倫一起排除，梳理出令海倫擔心的兩個地方：熱水和冰箱。報告裡說屋裡沒有熱水，只流出溫水，有的水龍頭還只有冷水，聽上去熱水器有問題。還有，冰箱是自帶製冰機的，可是沒有冰水，也不製冰，似乎冰箱年代久遠，出了狀況。

和賣方經紀人溝通之後，得知冰箱不是太舊，也沒有毛病，是沒有接上過濾水。公寓年分舊，建造時現代冰箱還沒出現，自然也沒有配合現代冰箱的裝置，沒地方給冰箱接水。至於沒熱水，他派人去查看後回覆，是熱水器沒有打開。一再確認熱水器是一年前新裝的，絕對沒問題。

不聊不知道，原來小公寓的屋主就是經紀人的老父親。他還調侃道：「怎麼可能沒熱水？上市之前，一直是我老爸住著的。」

可是明知道那天要做房屋檢查，竟然就沒打開熱水器讓熱水通滿全屋。一個賣房的經紀人居然犯如此低級的錯誤，巧佳也是太相信這個同行，沒往這上面想。（三）